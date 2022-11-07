به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدتقی شاهچراغی در نشستی با دانش آموزان استان قم در پاسخ به انتقادات و مطالبات آنان گفت: برخی از نقدها باید از مسیر آموزش و پرورش پیگیری شود.

وی ادامه داد: ظرف چند روز آینده آموزش و پرورش باید پاسخ مناسب و مستدل به اشکالات مطرح شده در این نشست را برای دانش آموزان بیان کند.

استاندار قم با بیان اینکه در چنین جلسات و نشست‌هایی بخشی از ابهامات و سوالات پاسخ داده می‌شود بر لزوم استمرار این جلسات و با حضور نمایندگان دانش آموزان شهرستان‌های تابعه تاکید کرد.

شاهچراغی با تاکید بر اینکه قم جایگاه رفیعی در جهان اسلام دارد، خاطرنشان کرد: جبهه باطل نیز قم را به عنوان مرکز و نرم افزار اصلی انقلاب اسلامی می‌داند پس برای تضعیف آن هم برنامه ریزی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در موضوع کرونا نیز شاهد هجمه‌های غیرواقعی علیه قم بودیم، تصریح کرد: شیوع این ویروس از دیگر استان‌ها بوده ولی با فعالیت‌های رسانه‌ای علیه قم، شاهد موج قم هراسی بودیم.

استاندار قم با بیان اینکه هویت قم یک افتخار است، یادآور شد: در قم موسساتی وجود دارد که فراتر از سطح کشور در عرصه جهان اسلام فعالیت می‌کنند و خوب است آموزش و پرورش اردوهای بازدید دانش آموزان از این مؤسسات را برگزار کند.

سطح بالای علمی قم در جهان اسلام افتخارآفرین است

وی با اشاره به اینکه سطح بالای علمی قم در جهان اسلام افتخارآفرین است، اضافه کرد: آمادگی لازم در مجموعه مدیریت استان برای حل برخی از مشکلات با استفاده از ظرفیت علمی استان وجود دارد.

شاهچراغی با تاکید بر اینکه نباید وعده‌هایی بدهیم که عملیاتی نشوند، ابراز کرد: اقدامات خوبی در راستای توسعه و بهبود خدمات در استان انجام شده است که باید برای مردم تبیین شوند.

وی در ادامه افزود: برخی از کلان پروژه‌های استان به دلیل اینکه در گذشته شروع درست و قانونی نداشته در مسیر اجرا با مشکل روبرو و متوقف شده بود که ما با حل این مشکلات و رفع موانع قانونی مسیر را برای عملیاتی کردن آنها فراهم کرده ایم.

استاندار قم با بیان برخی از دستاوردهای دولت و مدیریت استان در یکسال گذشته، مطرح کرد: برای تعیین تکلیف و اجرایی شدن برخی از پروژه‌های مهم و راکد استان، فعالیت‌های خوب و امیدبخشی انجام شده است که امیدواریم با پیگیری‌های لازم هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.

تمام نظام مسائل روستاهای قم با حضور میدانی جمع‌بندی و احصا شده است

وی با اشاره به اینکه تمام نظام مسائل روستاهای قم با حضور میدانی جمع‌بندی و احصا شده است، اظهار کرد: در مواردی نیز به دلایل مختلف امکان و ظرفیت لازم برای حل مشکلات وجود ندارد اما باید این دلایل به اطلاع مردم برسد تا ابهامی در ذهن مردم باقی‌نماند.

شاهچراغی همچنین با اشاره به بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده در استان قم داریم، خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل نیز زمینی در پردیسان را در اختیار مجموعه مدیریت شهری به منظور حل این مشکل قرارداده‌ایم.

وی با اشاره به سکونت‌های غیررسمی در استان قم، تصریح کرد: برای حل این مشکل و ساکنین منطقه اسماعیل آباد زمینی به مساحت ۳۲ هزار هکتار اختصاص دادیم.

گفتنی است در این دیدار ۲ ساعته ۱۵ نفر از ۴۰ نخبه دانش آموز از تشکل‌های مختلف نسبت به مسائل فرهنگی، تربیتی و آموزشی مطالبات و دغدغه‌هایشان را با استاندار قم مطرح کردند.

همچنین قرار است طی روزهای آینده همین نشست صمیمی با دانش آموزان نخبه دختر قمی نیز برگزار شود.