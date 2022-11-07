برنامه کشت پاییزه اصفهان در سال جاری ابلاغ شد

پیمان فیروز نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی برای کشت پاییزه استان اصفهان، در سال جاری ۴۸ هزار هکتار کشت گندم و ۵۲ هزار هکتار جو در سراسر استان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در این راستا جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز بذر گواهی شده گندم مناسب برای سه اقلیم سردسیر، معتدل و گرمسیر و نیز ارقام مختلف بذر جو را تأمین کرده که بخشی از این بذور یارانه دار و با کیفیت بین کشاورزان توزیع شده است و همچنان ادامه دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: کود شیمیایی یارانه دار نیز تأمین شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

فیروز نیا در خصوص غلاتی چون گندم و جو در شهرستان اصفهان که به صورت کشت آبی انجام می‌شود و به دلیل نبود آب کشت آن به تعویق می‌افتد، ابراز داشت: بی تردید بهترین تاریخ برای کشت گندم در شهرستان اصفهان و اراضی که از رودخانه زاینده رود تأمین می‌شوند، بین ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر است و کشت غله پس از این بازه زمانی و در خارج از تاریخ خود به افت عملکرد تولید محصول می‌انجامد.

وی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر که در بهمن ماه کشت پاییزه اصفهان انجام می‌شود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افت عملکرد تولید را شاهد هستیم زیرا کشت دیرهنگام سبب کاهش رشد رویشی گیاه می‌شود و گیاه به مرحله زایشی نمی‌رسد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: ما خیلی موافق کشت تحت عنوان پاییزه دوم نیستیم زیرا کشت با تأخیر انجام می‌شود؛ از این رو به نظر می‌رسد باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که اگر آبی برای کشت بهنگام و مناسب پاییزه تأمین نمی‌شود برای کشت بهاره برنامه ریزی کنند زیرا کشت تأخیری بی شک افت عملکرد و تولید در پی خواهد داشت.

به گزارش مهر استان اصفهان دارای ۵۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور را شامل می‌شود.

مجموع اراضی زراعی قابل‌کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سال‌های نرمال از حیث بارش حدود ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حبوبات و محصولات علوفه‌ای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص می‌یابد.