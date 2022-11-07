خسارت ناشی از بارندگی در مناطق غرب مازندران

حسینعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های پراکنده باران در مناطق مختلف استان اظهار داشت: بارندگی‌ها طی شبانه روز گذشته در برخی شهرستان‌ها از جمله قائمشهر، نوشهر، رامسر و غیره شده است.

وی بیشترین میزان بارندگی را ۵۴ میلی متر بیان کرد و گفت: بیشتر خسارت‌ها مربوط به آبگرفتگی معابر و اماکن بوده است.

وی با اظهار اینکه جزئیات خسارت‌ها در حال بررسی و برآورد است، گفت: سامانه بارشی پراکنده امروز نیز در استان ادامه دارد.

محمدی درباره اعتبارات تخصیص یافته برای جبران خسارت سیلاب استان گفت: تاکنون ۶۸ میلیارد تومان برای جبران خسارت‌ها از سوی دولت تخصیص داده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران میزان خسارت‌های وارده سیلاب مرداد ماه را در استان بیش از پنج هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: تاکنون ۶۸ میلیارد تومان برای جبران خسارت‌ها تخصیص داده شده است.