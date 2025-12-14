حسینعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه بارشی که از اواخر وقت دیشب از غرب مازندران آغاز شد و اکنون کل استان را دربر گرفته است، در برخی مناطق شاهد بارشهای قابل ملاحظهای بودیم، بهطوریکه در نوشهر ۱۱۷ میلیمتر و در رامسر ۱۱۳ میلیمتر بارندگی به ثبت رسید.
وی با بیان اینکه برای این سامانه هشدار نارنجی هواشناسی صادر شده است، افزود: این سامانه با وزش باد شدید موقتی، کاهش محسوس دما بین ۶ تا ۸ درجه و بارش باران در سطح استان همراه بوده و در ارتفاعات نیز بارش پراکنده برف گزارش شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به وضعیت کنونی استان تصریح کرد: تاکنون بارندگیها تنها منجر به آبگرفتگیهای محدود در برخی نقاط شده که در حال رفع است و خوشبختانه گزارشی از خسارات جدی دریافت نکردهایم.
محمدی با بیان اینکه احتمال وقوع روانآب در برخی مناطق وجود دارد، گفت: به دلیل تداوم خشکیهای گذشته و نبود رطوبت کافی بهویژه در بالادستها، در صورت تشدید بارشها امکان جاری شدن روانآب وجود دارد، اما در حال حاضر عمده بارشها در مناطق میاندست و پاییندست استان بوده و شرایط تحت کنترل است.
وی ادامه داد: سامانه بارشی همچنان در استان فعال خواهد بود و احتمال تقویت آن در موجهای دوم و سوم بارندگی وجود دارد، به همین دلیل دستگاههای اجرایی و امدادی در آمادهباش کامل قرار دارند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیههای ایمنی، از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مناطق پرخطر خودداری کنند.
