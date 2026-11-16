حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرهای نوشهر، چالوس، هچیرود، عباس‌آباد، نور و چمستان از جمله مناطق درگیر بارندگی شدید و پیامدهای ناشی از سیلاب هستند.

محمدی با اشاره به خسارات اولیه این بارندگی‌ها افزود: تاکنون ۲۵ واحد مسکونی در شهرستان‌های نوشهر و نور دچار آب‌گرفتگی شده و یک دهنه پل در منطقه هچیرود نیز بر اثر شدت جریان آب تخریب شده است.

وی با بیان اینکه طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی در مناطق شهری و روستایی موجب کندی و اختلال در رفت‌وآمد خودروها شده است، گفت: روستاهای مزگا، سنگ‌تجن، صلاح‌الدین‌کلا و ملکا از جمله مناطق دارای بیشترین میزان آب‌گرفتگی هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران درباره میزان بارندگی در مناطق مختلف استان نیز اظهار کرد: نوشهر با ثبت ۱۱۲ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش را داشته و پس از آن سلماشهر با ۱۰۰، امامزاده عبدالله با ۹۹ و سلمان‌شهر با ۹۲ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

محمدی با تأکید بر آماده‌باش نیروهای امدادی و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: امکانات شهرستان‌های غرب استان برای بازگشایی مسیرهای مسدودشده، رفع آب‌گرفتگی‌ها و امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده بسیج شده است.

وی با هشدار نسبت به تداوم بارندگی‌ها و احتمال تشدید شرایط جوی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی در مازندران تا ظهر سه‌شنبه ۲۶ آبان ادامه خواهد داشت.