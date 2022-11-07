مردم مراقب سوءاستفاده دلالان از کارت ملی برای خرید ارز باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت لازم را داشته باشند.

در این پیام از مردم خواسته شده که خرید ارز صرفاً برای مصارف شخصی صورت گیرد.

در این پیام آمده است که با توجه به اینکه اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد، تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی خواهد بود.

لازم به ذکر است، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که برای تسهیل فروش ارز به مردم و جلوگیری از اتلاف وقت، از روز ۱۴ آبان ماه باید صرافی‌های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی my.ice.ir معرفی شده‌اند در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند.

این سامانه برای تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان طراحی شده و جهت ثبت درخواست می‌توان از طریق لینک my.ice.ir اقدام کرد.