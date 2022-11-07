دریافت 15 MB
کد مطلب 5626740
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۴۱

دستور ویژه رئیس‌جمهور به سازمان اداری و استخدامی

دستور ویژه رئیس‌جمهور به سازمان اداری و استخدامی

رئیس‌جمهور در جلسه نظارت ستادی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اصلاح نظام پرداخت عادلانه به‌صورت‌جدی پیگیری شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ارشاد IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      2 0
      پاسخ
      نمیزارن آقای رییسی . تو هم نمیتونی و حریف مافیا نخواهی شد . مرد میخواد که جنگجوباشه تا عدالت رو بتونه اجرا کنه .
    • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      2 1
      پاسخ
      جناب رییس جمهور چرا آنهاییکه در بهداشت کار میکنند در اوج کرونا از جان مایه گذاشتند و برخی جان دادند ایثارگران را استخدام رسمی کردید بقیه را دادید دست کارفرما ها , هر چه دلشان میخواهد به این عزیزان سخت میگیرند و......... این عادلانه است یا اینها ایرانی نیستند؟
    • انسان IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      درود بر شما آقای رئیسی همه از حقوق هم خبر داریم آیا وزارت خانه ای هست به اندازه جهاد چه در روستا وشهر زحمت فراوان می کشیدیم جبهه هم رفتیم الا باز نشسته چرا بعضی ارگان ها باید۲۰ میلیون حقوق بگیرند کلیه ها از دست داده قلب عمل باز انجام دادهوهزاران مشکل دیگر عدالت را رعایت کنید

    فیلم‌های پربازدید