دریافت 15 MB کد مطلب 5626740 https://mehrnews.com/xYQws ۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۴۱ کد مطلب 5626740 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۴۱ دستور ویژه رئیسجمهور به سازمان اداری و استخدامی رئیسجمهور در جلسه نظارت ستادی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اصلاح نظام پرداخت عادلانه بهصورتجدی پیگیری شود. کپی شد مطالب مرتبط واکنش وزارت ارتباطات درباره نامه منتسب به وزیر برای اعمال محدودیتهای شدید در اینترنت توسعه روابط بابرگزاری نهمین کمیسیون مشترک همکاری ایران و زیمبابوه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی دستگاههای اجرایی به پیمانکار محدود شد همه دستگاهها اجرای مصوبات سفرهای استانی را با جدیت دنبال کنند نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسبسازی شود بازدید رئیس جمهور از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان اداری استخدامی برچسبها شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران دولت سیزدهم سازمان اداری و استخدامی کشور
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