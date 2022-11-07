  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۸

از سوی مسئول روابط عمومی وزارت ارتباطات مطرح شد؛

واکنش وزارت ارتباطات درباره نامه اعمال محدودیتهای شدید در اینترنت

واکنش وزارت ارتباطات درباره نامه اعمال محدودیتهای شدید در اینترنت

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره نامه منتسب به وزیرارتباطات در زمینه اعمال محدودیتهای شدید در اینترنت توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسان خرامید رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره نامه منتسب به وزیر ارتباطات که در فضای مجازی منتشر شده است نوشت:

«از دیروز در فضای مجازی تصویر نامه‌ای بدون سربرگ، شماره و امضا با عنوان «سرّی» و با موضوع اعمال محدودیتهای شدید در اینترنت منتشر شده که آن را به دکتر زارع پور منتسب کرده اند.

اول: از وزیر سوال کردم و در پاسخ گفتند: در طول عمرم نه چنین نامه ای را دیده‌ام و نه امضا کرده‌ام.

دوم‌: ماموریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که در آن زمان دکتر زارع پور مسئولیت آن را برعهده داشتند توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات قوه قضاییه و توسعه خدمات الکترونیکی این قوه است که نتایج آن راه اندازی ده ها خدمت برخط در قوه قضاییه...مانند احراز هویت برخط، دریافت سوء و عدم سوء پیشپینه برخط، ارسال لوایح بصورت الکترونیک، نوبت دهی برخط و... بوده که در نوع خود قابل توجه است.

سوم: اصولا مرکز مذکور هیچ مسئولیتی در حوزه مدیریت فضای مجازی ندارد که بخواهد در جلساتی با این موضوع شرکت کند و یا صورتجلسه ای امضا کند.

چهارم: با توجه به اینکه نامه مذکور فاقد حداقل موارد معمول مکاتبات اداری است و نه سربرگ دارد، نه تاریخ و نه حتی امضاء. منتشر کنندگان خارجی و تایید کنندگان داخلی آن اعتباری برای ایجاد حواشی بعدی را نیز ندارند.

پنجم: دفعات بعدی حواستان باشد که طبقه بندی سری را ایمیل نمی کنند.»

کد مطلب 5626698

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      این نشون میده رسانه‌های ضدانقلاب مخاطبین‌شون رو خیلی احمق تصور می‌کنن!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها