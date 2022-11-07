واکنش وزارت ارتباطات درباره نامه اعمال محدودیتهای شدید در اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسان خرامید رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره نامه منتسب به وزیر ارتباطات که در فضای مجازی منتشر شده است نوشت:

«از دیروز در فضای مجازی تصویر نامه‌ای بدون سربرگ، شماره و امضا با عنوان «سرّی» و با موضوع اعمال محدودیتهای شدید در اینترنت منتشر شده که آن را به دکتر زارع پور منتسب کرده اند.

اول: از وزیر سوال کردم و در پاسخ گفتند: در طول عمرم نه چنین نامه ای را دیده‌ام و نه امضا کرده‌ام.

دوم‌: ماموریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که در آن زمان دکتر زارع پور مسئولیت آن را برعهده داشتند توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات قوه قضاییه و توسعه خدمات الکترونیکی این قوه است که نتایج آن راه اندازی ده ها خدمت برخط در قوه قضاییه...مانند احراز هویت برخط، دریافت سوء و عدم سوء پیشپینه برخط، ارسال لوایح بصورت الکترونیک، نوبت دهی برخط و... بوده که در نوع خود قابل توجه است.

سوم: اصولا مرکز مذکور هیچ مسئولیتی در حوزه مدیریت فضای مجازی ندارد که بخواهد در جلساتی با این موضوع شرکت کند و یا صورتجلسه ای امضا کند.

چهارم: با توجه به اینکه نامه مذکور فاقد حداقل موارد معمول مکاتبات اداری است و نه سربرگ دارد، نه تاریخ و نه حتی امضاء. منتشر کنندگان خارجی و تایید کنندگان داخلی آن اعتباری برای ایجاد حواشی بعدی را نیز ندارند.

پنجم: دفعات بعدی حواستان باشد که طبقه بندی سری را ایمیل نمی کنند.»