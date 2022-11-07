  1. سیاست
  2. دولت
۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۴۹

در ادامه فرایند «نظارت ستادی» انجام شد؛

بازدید رئیس جمهور از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان اداری استخدامی

بازدید رئیس جمهور از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان اداری استخدامی

رئیس جمهوری صبح امروز دوشنبه در ادامه فرایند «نظارت ستادی» بر دستگاه‌های اجرایی، در سازمان اداری و استخدامی حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان اداری و استخدامی و مرکز مدیریت سامانه‌های نظارتی و اجرایی این سازمان بازدید کرد.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در ادامه فرایند «نظارت ستادی» بر دستگاه‌های اجرایی، در سازمان اداری و استخدامی حضور یافت و در بدو ورود با حضور در مرکز اسناد و کتابخانه این سازمان با توضیحات رئیس و معاونین سازمان اداری و استخدامی، از جزئیات فعالیت‌ها و اقدامات این سازمان در راه اندازی و تقویت سامانه‌های مدیریت و پایش اطلاعات مطلع شد.

در این بازدید معاونین سازمان، با معرفی و ارائه توضیحات تفصیلی در خصوص سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، داشبورد نظام اداری (دانا) و نیز سامانه آینه بهره وری ایران (سبا) اقدامات و راهبردهای سازمان اداری و استخدامی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت در زمینه بهبود و ارتقای عملکرد نظام اداری کشور و نظارت بر عملکرد آن را تشریح کردند.

کد مطلب 5626623
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سازمان نظام وظیفه هم شدیداً بازدید سرزده لازم داره.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها