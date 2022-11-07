بازدید رئیس جمهور از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان اداری استخدامی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان اداری و استخدامی و مرکز مدیریت سامانههای نظارتی و اجرایی این سازمان بازدید کرد.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در ادامه فرایند «نظارت ستادی» بر دستگاههای اجرایی، در سازمان اداری و استخدامی حضور یافت و در بدو ورود با حضور در مرکز اسناد و کتابخانه این سازمان با توضیحات رئیس و معاونین سازمان اداری و استخدامی، از جزئیات فعالیتها و اقدامات این سازمان در راه اندازی و تقویت سامانههای مدیریت و پایش اطلاعات مطلع شد.
در این بازدید معاونین سازمان، با معرفی و ارائه توضیحات تفصیلی در خصوص سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، داشبورد نظام اداری (دانا) و نیز سامانه آینه بهره وری ایران (سبا) اقدامات و راهبردهای سازمان اداری و استخدامی برای پیشبرد اهداف و برنامههای دولت در زمینه بهبود و ارتقای عملکرد نظام اداری کشور و نظارت بر عملکرد آن را تشریح کردند.
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