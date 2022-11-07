بازدید رئیس جمهور از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان اداری استخدامی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان اداری و استخدامی و مرکز مدیریت سامانه‌های نظارتی و اجرایی این سازمان بازدید کرد.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در ادامه فرایند «نظارت ستادی» بر دستگاه‌های اجرایی، در سازمان اداری و استخدامی حضور یافت و در بدو ورود با حضور در مرکز اسناد و کتابخانه این سازمان با توضیحات رئیس و معاونین سازمان اداری و استخدامی، از جزئیات فعالیت‌ها و اقدامات این سازمان در راه اندازی و تقویت سامانه‌های مدیریت و پایش اطلاعات مطلع شد.