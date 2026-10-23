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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکار محدود شد

واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکار محدود شد

سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه ای واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی را به ۶ عنوان مشخص محدود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بخشنامه معاون سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی به پیمانکاران صرفاً در ۶ حوزه مجاز است.

این فعالیت‌ها شامل نظافت، باغبانی، امور انبارداری، نگهبانی، پشتیبانی فناوری اطلاعات و نگهداری تأسیسات است.

بر اساس این بخشنامه، واگذاری فعالیت‌هایی خارج از فهرست تعیین‌شده، مستلزم ارائه درخواست مستند از سوی دستگاه اجرایی است.

در این درخواست باید شرح فعالیت، حجم کار و تعداد نیروی انسانی موردنیاز مشخص شود و واگذاری نیز به تصویب نهایی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برسد.

کد مطلب 6986924
طیبه بیات

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