رئیسی قانون معاضدت حقوقی ایران و قزاقستان را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم آبان ماه ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.