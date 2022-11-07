  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۲۳

مسئول بسیج دانش‌آموزی لرستان خبر داد؛

آغاز اعزام اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی از ۲۴ آبان ماه

آغاز اعزام اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی از ۲۴ آبان ماه

خرم‌آباد- مسئول بسیج دانش‌آموزی لرستان از آغاز اعزام اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی از ۲۴ آبان ماه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود مسعودی زاده امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: دوره توانمندسازی عوامل و دست اندرکاران اردوهای راهیان نور دانش آموزی لرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه ۲۴ آبان ماه، بعد از دو سال تعطیلی اردوهای راهیان نور، دانش آموزان را در قالب ۲۰ کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهیم کرد افزود: افتتاحیه این اردوهای راهیان نور را در شهرستان الیگودرز خواهیم داشت.

مسئول بسیج دانش‌آموزی لرستان ادامه داد: دوره توانمندسازی عوامل و دست اندرکاران اردوهای راهیان نور دانش آموزی با حضور ۲۰۰ نفر در راستای هم افزایی و وحدت رویه هادیان سیاسی، راویان، مداحان و سایر عوامل برگزار شده تا بتوانیم امسال برای اولین بار یک دوره با کیفیت و اردوهای راهیان نور خوب و با کیفیت را برگزار کنیم.

کد مطلب 5626943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها