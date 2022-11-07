به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود مسعودی زاده امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: دوره توانمندسازی عوامل و دست اندرکاران اردوهای راهیان نور دانش آموزی لرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه ۲۴ آبان ماه، بعد از دو سال تعطیلی اردوهای راهیان نور، دانش آموزان را در قالب ۲۰ کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهیم کرد افزود: افتتاحیه این اردوهای راهیان نور را در شهرستان الیگودرز خواهیم داشت.

مسئول بسیج دانش‌آموزی لرستان ادامه داد: دوره توانمندسازی عوامل و دست اندرکاران اردوهای راهیان نور دانش آموزی با حضور ۲۰۰ نفر در راستای هم افزایی و وحدت رویه هادیان سیاسی، راویان، مداحان و سایر عوامل برگزار شده تا بتوانیم امسال برای اولین بار یک دوره با کیفیت و اردوهای راهیان نور خوب و با کیفیت را برگزار کنیم.