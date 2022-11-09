پنج شرط جدید زلنسکی برای مذاکره/ حذف بند عدم مذاکره با پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نشریه «پولیتیکو» نوشت که دولت آمریکا به «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین فشار آورده است تا شرط عدم مذاکره با ولادیمیر پوتین همتای روس خود را از فهرست شروط آغاز گفتگو با مسکو خارج سازد.

نشریه پولیتیکو به نقل از منابع آگاه نوشت که ولودیمیر زلنسکی در ۷ نوامبر پنج شرط را برای شروع مذاکرات با روسیه مطرح کرده است که در میان آنها به عدم امکان مذاکره با رئیس جمهور پوتین اشاره نشده است. این روزنامه تأکید کرد که این تغییر در موضع اوکراین، مستقیماً با هشدار به دستورالعمل‌های دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مرتبط است.

بر اساس اطلاعات این روزنامه، زلنسکی پس از گفتگوهای طولانی بین کی یف و واشنگتن، از جمله در جریان سفر «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا به اوکراین، رفتار تند خود را در قبال مذاکره با روسیه ملایم‌تر کرده است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که مقامات آمریکایی مستقیماً از زلنسکی نخواستند که موضع خود را در مورد مذاکرات تغییر دهد، اما بر لزوم نشان دادن تمایل کی‌یف برای پایان دادن صلح‌آمیز مناقشه در مقابل همه جهان تأکید کردند. یکی از منابع مذکور به پولیتیکو گفت که واشنگتن معتقد نیست که مذاکرات اوکراین و روسیه باید فوراً آغاز شود.

به گزارش منابع آگاه، پنج شرط جدید زلنسکی برای آغاز مذاکرات با روسیه به شرح زیر است:

۱. احیای تمامیت ارضی اوکراین.

۲. احترام به منشور سازمان ملل متحد.

۳. جبران خسارات ناشی از جنگ.

۴. مجازات تمام جنایتکاران جنگی.

۵. ضمانت دادن به اینکه اتفاقی که افتاده دیگر تکرار نخواهد شد.

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