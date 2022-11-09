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کد مطلب 5628370
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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۲۹

از سرقت خودرو با فندک تا سارقانی که از دزدی خود فیلم می‌گرفتند

از سرقت خودرو با فندک تا سارقانی که از دزدی خود فیلم می‌گرفتند

اعترافات سارقانی که با یک فندک خودرو سرقت ‌می‌کردند تا دزدی که از سرقت های خود فیلم می‌گرفت.

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