دریافت 15 MB کد مطلب 7007806 https://mehrnews.com/x3dzJt ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶ کد مطلب 7007806 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶ جزئیات سلاح آمریکاییها در جنایت میناب فاش شد رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به سلاح استفادهشده در حمله به میناب، جزئیاتی از ابعاد این جنایت را تشریح کرد. کپی شد مطالب مرتبط اعتراف آمریکاییها به قتلعام کودکان میناب اکران آنلاین «افسانه سپهر» با نسخههای فارسی و ترکی دفاع از ولایت و حفظ استقلال کشور مهمترین رسالت امروز جامعه است میناب و لامرد به نماد افشای چهره واقعی حقوق بشر آمریکایی تبدیل شوند برچسبها قوه قضاییه میناب.هرمزگان مدرسه شجره طیبه میناب ایالات متحده امریکا
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