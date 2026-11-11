دریافت 9 MB کد مطلب 7007761 https://mehrnews.com/x3dzHy ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸ کد مطلب 7007761 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸ پزشکیان وارد اجلاس کاپ ۳۱ شد مسعود پزشکیان برای شرکت و سخنرانی در سیویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل، وارد سالن برگزاری این نشست شد. کپی شد مطالب مرتبط تجربه مسجدمحوری در کشورهای آسیایی پزشکیان: چه کسی صلح و امنیت جهانی را تهدید میکند؟ دیدار روسای جمهوری اسلامی ایران و عراق پزشکیان وارد ترکیه شد؛ حضور در اجلاس تغییرات اقلیمی هواپیمای مسعود پزشکیان در فرودگاه ترکیه به زمین نشست پزشکیان: اجلاس ترکیه فرصت مهم تبیین تخریب محیطزیست توسط متجاوزان است برچسبها سازمان ملل مسعود پزشکیان ترکیه
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