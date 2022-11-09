دریافت 2 MB کد مطلب 5628542 https://mehrnews.com/xYRgd ۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۴ کد مطلب 5628542 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۴ استقبال با تخممرغ از پادشاه انگلیس یک مرد معترض بعد از پرتاب سه تخممرغ به سمت «چارلز سوم» و همسرش در شهر یورک انگلیس، بازداشت شد. کپی شد مطالب مرتبط بازداشت چهار شهروند انگلیسی به خاطر حمله به مجسمه پادشاه چارلز آخرین پادشاه انگلیس خواهد بود؟ «چارلز سوم» رسما به عنوان پادشاه بریتانیا معرفی شد ما روابط دیپلماتیک خودمان را با عربستان قطع نکردیم برچسبها بریتانیا انگلیس پادشاه انگلیس چارلز سوم
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