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کد مطلب 5628542
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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۴

استقبال با تخم‌مرغ از پادشاه انگلیس

استقبال با تخم‌مرغ از پادشاه انگلیس

یک مرد معترض بعد از پرتاب سه تخم‌مرغ به سمت «چارلز سوم» و همسرش در شهر یورک انگلیس، بازداشت شد.

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