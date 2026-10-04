دریافت 5 MB
کد مطلب 6967761
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

تهران در حال‌وهوای پاییزی

تهران در حال‌وهوای پاییزی

چهره تهران با آغاز فصل پاییز، حال‌وهوایی متفاوت و تماشایی به خود گرفته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید