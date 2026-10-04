دریافت 5 MB کد مطلب 6967761 https://mehrnews.com/x3df3d ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵ کد مطلب 6967761 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵ تهران در حالوهوای پاییزی چهره تهران با آغاز فصل پاییز، حالوهوایی متفاوت و تماشایی به خود گرفته است. کپی شد مطالب مرتبط هشدار وقوع سیلاب در مناطق جنوبی و کاهش کیفیت هوا در نیمه شمالی کرمان پیشبینی پاییز پربارش در کهگیلویه وبویراحمد؛هشدار هواشناسی به کشاورزان واحد فرآوری قوطیهای فلزی در قلعهنو اخطار زیستمحیطی گرفت آماده باش گیلان برای النینو؛ ترک فعل مدیران پیگرد قانونی دارد برچسبها آب و هوا تهران وضعیت هوای تهران
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