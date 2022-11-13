  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۰۰

مانور ترکیبی در بندر بوشهر برگزار می‌شود

مانور ترکیبی در بندر بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- مسئول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: مانور ترکیبی عملیاتی شبیه سازی شده مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بندر بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال محمدی باغملایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مانور ترکیبی عملیاتی شبیه سازی شده اطفای حریق، جست و جو، امداد و نجات در دریا و خشکی و مقابله با عملیات خرابکارانه در بندر بوشهر در هفته آخر آبان برگزار می‌شود.

مسئول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: هدف از برگزاری مانور ترکیبی عملیاتی شبیه سازی شده، تمرین وحدت، هماهنگی و سلسله مراتب فرماندهی در حادثه، تست سیستم نوین ارتباطات رادیویی و تست کدهای ارتباطی و مکالمات رادیویی استاندارد طراحی شده بین فرماندهان در حوادث است.

وی بیان کرد: تمرین جابجایی سه فرماندهی متفاوت در سه عملیات متفاوت، اما همزمان در یک حادثه از دیگر اهداف ترسیم شده برای مانور ترکیبی عملیاتی شبیه سازی شده مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بندر بوشهر است.

کد مطلب 5630770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه