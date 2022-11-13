به گزارش خبرنگار مهر، جلال محمدی باغملایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مانور ترکیبی عملیاتی شبیه سازی شده اطفای حریق، جست و جو، امداد و نجات در دریا و خشکی و مقابله با عملیات خرابکارانه در بندر بوشهر در هفته آخر آبان برگزار می‌شود.

مسئول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: هدف از برگزاری مانور ترکیبی عملیاتی شبیه سازی شده، تمرین وحدت، هماهنگی و سلسله مراتب فرماندهی در حادثه، تست سیستم نوین ارتباطات رادیویی و تست کدهای ارتباطی و مکالمات رادیویی استاندارد طراحی شده بین فرماندهان در حوادث است.

وی بیان کرد: تمرین جابجایی سه فرماندهی متفاوت در سه عملیات متفاوت، اما همزمان در یک حادثه از دیگر اهداف ترسیم شده برای مانور ترکیبی عملیاتی شبیه سازی شده مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بندر بوشهر است.