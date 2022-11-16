اراضی دولتی بدون استفاده به شرکت های دانش بنیان واگذار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خیر الدین در مراسم تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان، بیان داشت: تغییر در مدیران الزامی است تا شایستگان دیگری نیز شناسایی و مورد ستایش قرار گیرند.
وی افزود: علی فتی رئیس سابق پارک علم و فناوری هرمزگان، جوانترین و با تجربه ترین ها در عرصه پارک علم و فناوری هستند که بسیار در چند ساله زحمت کشدیدند و این در خور قدردانی است.
به گفته معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، همبستگی و انسجام بسیار خوبی در بین دانشگاهیان و نخبگان هرمزگان وجود دارد که سبب رشد و شکوفایی این استان خواهد بود.
خیر الدین تصریح کرد: رئیس پارک متولی تمام پارکهای علم و فناوری در استان است و باید از ظرفیتهای بخش خصوصی در استان در جهت فعالیتها ی شرکتهای دانش بنیان و فناور بهره برد. دولت نیز وظیفه دارد تا از ظرفیتهای محیطی و امکانات بلا استفاده برای رشد و ترقی شرکتهای دانش بنیان و فناور استفاده کند.
معاون فناوری و آوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: بهترین راه حل برون رفت از بسیاری از مشکلات در حوزه کسب و کار ایجاد فرهنگ شرکتهای نوآور و دانش بنیان در جامعه است. استان هرمزگان در بحث بورس تحصیلی دانشجویان به کمک صنایع کار بسیار فاخری را انجام داده که همزمان با تحصیل، آینده شغلی نیز تأمین شود.
وی گفت: مصوب شده که ۳۰۰ نیروی متخصص را استخدام کنیم و مشکل اراضی را با تفاهم نامهها حل کنیم، در خصوص تأمین اجتماعی و اداره مالیات بهترین راهکار دعوت از مسئولان است تا تعاملات بهتری حاصل شود.
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