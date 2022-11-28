برگزاری اجلاس جهانی شمشیربازی با محوریت بازگشت روسیه به میادین

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس فدراسیون جهانی شمشیربازی به میزبانی لوزان سوئیس برگزار شد. در کنار تعیین میزبان مسابقات ۲۰۲۴ نوجوانان و جوانان که امتیاز آن به عربستان رسید و همچنین بحث و بررسی در مورد تغییر برخی قوانین و پیشنهادهای دریافتی برای آنها، روسیه و بازگشت ورزشکاران این کشور به میادین مهمترین موضوع مطرح در اجلاس بود.

دوپینگ و برملا شدن رسوایی ورزش روسیه در این زمینه باعث شد ورزشکاران این کشور در تمام رشته ها و از جمله شمشیربازی برای حضور در رویدادهای مختلف و از جمله بازی های المپیک توکیو سلب پرچم شوند. بعد از آن هم موضوع حمله به اوکراین دورتر شدن ورزشکاران روسی از میادین را موجب شد تا آنجا که شمشیربازان کشورهای مختلف در جریان دو جام جهانی از رویارویی با حریفان روسی امتناع کردند.

در اجلاس فدراسیون جهانی شمشیربازی اما بازگشت شمشیربازان روسیه به میادین و رویدادهای مختلف مطرح شد اما تصمیم گیری قطعی در این زمینه به اجلاس آتی موکول شد. این اجلاس ماه مارچ به صورت آنلاین برگزار می شود.

البته اینگونه مقرر شد که در این فاصله زمانی، هیات رئیسه فدراسیون جهانی رایزنی و مکاتبات لازم را با کمیته بین المللی المپیک داشته باشد.