بازگشت کنترل شده فضاپیمای باری چین به جو زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، بخش اعظم اجزای این فضاپیما در هنگام ورود مجدد به جو زمین سوختند و مقدار کمی از زباله‌های آن به شکلی برنامه‌ریزی شده در آب‌های امن اقیانوس آرام جنوبی سقوط کردند.

فضاپیمای باری مذکور در ساعت ۱۴:۵۵ به وقت پکن و در تاریخ ۹ نوامبر پس از انجام مأموریت تحویل تجهیزات به ایستگاه فضایی چین، با موفقیت خود را از آن جدا کرد.

موشک حامل فضاپیما در تاریخ ۱۰ می از ایستگاه پرتاب فضایی ونچانگ در استان هاینان در جنوب چین به فضا پرتاب شد و حدود ۶ تن تجهیزات را به ایستگاه فضایی چین حمل کرد.

تیانژو ۵ جانشین این فضاپیمای باری، روز شنبه به فضا پرتاب شد و حدود دو ساعت بعد در ایستگاه فضایی مستقر شد. تیانژو ۵ وظیفه تحویل تجهیزات به ایستگاه فضایی چین را دارد که انتظار می‌رود ساخت آن در سال جاری میلادی به پایان برسد.