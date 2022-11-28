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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۸

جام جهانی ۲۰۲۲ - قطر

توصیه بازیکن سابق تیم ملی آمریکا برای بازی با ایران

توصیه بازیکن سابق تیم ملی آمریکا برای بازی با ایران

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال آمریکا از سرمربی این تیم خواست برای دیدار با ایران تغییراتی در ترکیبش ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال آمریکا از دو بازی نخست خود در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مقابل انگلیس و ولز دو امتیاز کسب کرد. تساوی در هر دو مسابقه باعث شده تا آمریکا برای صعود به مرحله حذفی از گروه B این رقابت‌ها، در دیدار پایانی برابر ایران ناچار به پیروزی باشد.

بازی ایران و آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ فردا سه شنبه برگزار می‌شود و در دیگر بازی این گروه، انگلیس همزمان با ولز دیدار می‌کند.

«کلینت دمپسی» بازیکن سابق تیم ملی فوتبال آمریکا در آستانه بازی این تیم با ایران از «گرگ برهالتر» سرمربی یانکی‌ها خواست تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کند تا برابر ایران برنده بشود.

دمپسی گفت: فکر می‌کنم باید بهترین بازیکنانمان را در زمین بگذاریم. برای انجام این کار، به نظرم «تیموتی وه‌آ» را به عنوان بازیکن شماره ۹ در زمین قرار دهید و «آرونسون» را وارد ترکیب کنید.

وه‌آ در هر دو مسابقه قبل در ترکیب اصلی حضور داشت اما آرونسون به عنوان بازیکن تعویضی برای آمریکا بازی کرد.

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کد مطلب 5642033

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