به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف در جمع طلاب و دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی اظهار کرد: امروز انقلاب مقتدرانه در یک چله پرافتخار مسیرش را پیش می‌برد و مرحله تمدن سازی در گام دوم خود را در پی دارد و مردمی که در تشکیل و استقرار حکومت همراهی کردند در استمرار نظام نیز نقش بی بدیلی در حوزه امامت و امت دارند.

سخنگوی شورای نگهبان ضمن اشاره به نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی به مفهوم امام و امت و مردم در نگاه امام و رهبری پرداخت و از وظایف شورای نگهبان سخن گفت.

وی بسیج را تبلور عشق به اسلام، ایران و مردم خواند و گفت: بسیجی نماد یک ایثارگر مقاوم در برابر ظلم است.

طحان نظیف در ادامه به قدرشناسی ایام تحصیل و دوره دانشجویی توصیه کرد و از دانشجویان خواست تا قدر فرصت‌ها را دانسته و توشه علمی و آگاهی و بصیرت لازم را برای خود فراهم کنند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به موضوع نقش و جایگاه مردم در استقرار و استمرار نظام اسلامی در پرتو قانون اساسی و شورای نگهبان بیان کرد: مکاتب سیاسی گوناگون در طول تاریخ نظرات مختلفی پیرامون حاکمیت داشتند که نقطه اشتراک همه آنها حضور مردم، هرچند به صورت محدود بوده است.

وی افزود: حداقل حضور مردم در این سیستم‌های حکومتی فرمانبرداری و تبعیت در حکومت خودکامه است و در مقابل هم نقش حداکثری در حکومت دمکورات مردم بر مردم مطرح می‌شود که نقش مردم در تحقق آن محوری است.

طحان نظیف افزود: تشکیل حکومت اسلامی فرایند چند مرحله‌ای است که نقش مردم را در مراحل آن به گونه‌های مختلف می‌توان دید.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: تشکیل حکومت اسلامی و قرار گرفتن امام معصوم در رأس آن و یا نایب امام زمان (عج) در عصر غیبت، خواسته شارع مقدس است. از آن سو هر حکومتی که ریشه در مبانی و حاکمیت الهی نداشته باشد هم حکومت طاغوت نامیده می‌شود.

وی افزود: مردم در تشکیل حکومت اسلامی مختار هستند یعنی باید بخواهند که چنین حکومتی را بر سر کار بیاورند. درصورت خواستن، در راه تشکیل حکومت، وظیفه بسترسازی و مهیا کردن شرایط را دارند و رأی و نظر آنها زمینه ساز است.

طحان نظیف بیان کرد: مرحله استقرار نیازمند انتخاب از سوی مردم است اگر مردم با ولی همراهی نکنند حکومت تشکیل نمی‌شود هرچند عدم همراهی عقوبت و نحوست داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در تشکیل حکومت بعد بسترسازی و فراهم شدن مقدمات دو نظریه انتخاب و انتصاب مطرح است که در هر دو نظریه نقش مردم روشن است.

وی ادامه داد: مردم در مرحله تشکیل و استقرار نقش دارند هرچند حکومت الهی باشد و در مرحله پس از تشکیل یعنی استمرار هم همان عوامل مشروعیت زای الهی و پذیرش و همراهی مردم نیز دارای نقشی برجسته است.

طحان نظیف گفت: مسئله مشارکت مردم در استمرار حکومت اسلامی را نظام از کنار آن به سادگی نگذشته و در نگاه امام و رهبری و قانون اساسی هم مطرح شده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: امام و امت ساختار و بنیانی است که در نظام شرعی ما مطرح بوده و مجرای حاکمیت الهی از طریق امام نسبت به مردم در غالب امت تبلور و تجلی پیدا می‌کند.

وی افزود: جامعه‌ای که امامت و ولایت را می‌پذیرد و با ولی خود هم نظر می‌شود را امت می‌نامند که این دارای یک مفهوم جدید و نکته‌ای مهم است.

طحان نظیف ادامه داد: یکی از شئون امامت اداره جامعه است و اولین معنا متبادر از امام، حاکمیت است اما جایگاه امامت فراتر از این است حکومت تنها وسیله‌ای برای تحقق وظایف امام و اداره جامعه در مسیر سعادت و رستگاری است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: مفهوم دولت و ملت در نظام‌های حقوقی سیاسی با یک عامل و عنصر جغرافیایی شناخته می‌شود اما مفهوم امام و امت فراتر از آن بلکه اعتقادی است.

وی در ادامه گفت: دیدگاه امامت و امت گستره جهانی دارد که دولت و ملت را در بر می‌گیرد. امام نیز در انقلاب رابطه مرجع و مقلد را به رابطه امام و امت ارتقا داد این رابطه در پیروزی و تدام انقلاب نقش جدی داشت.

طحان نظیف گفت: دو عنصر رهبری و مردم عامل پیروزی هر انقلابی است امامی که پیوند می‌خورد به امت، بیشتر سال‌های عمرش را به صورت فیزیکی در کنار آنها نبود اما با اعتقاد مردم و باور قلبی آنها به سمت قیام برای خدا برای استقرار احکام الهی حرکت کرد و به پیروزی رسید.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در نگاه بسیاری از سیاستمداران مردم وسیله کسب قدرت هستند که در قبال این خدمت یک امتیازاتی هم به آنها تعلق می‌گیرد اما در نگاه امام، رضایت مردم مقدمه بدست آوردن رضایت خداست یعنی انها را در جایگاه ولی نعمتی می بیند.

وی افزود: در این نگاه مردم تاریخ مصرف ندارند همانطور که خودشان انقلاب کردند باید این را پیش ببرند این انقلاب و قانون اساسی برای مردم است.

طحان نظیف ادامه داد: رهبری هم مکرر همین نگاه امام را مطرح می‌کند که می‌فرمایند کار و صحنه دست مردم است ابتکار عمل با آنهاست.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی فارغ از نگاه بنیانگذار و رهبر انقلاب این نگاه را نسبت به مردم دارد. و شورای نگهبان نیز پاسدار حقوق مردم بر مبنای قانون اساسی است.

وی افزود: قانون اساسی در اصل ششم اشاره به مشارکت مردم در امور کشور دارد انتخاب نوع حکومت هم در روز اول با مردم بود و بعد آن انتخاب کسانی که قانون نویسی و بعد بازنگری داشتند نیز با نظر مردم بوده است.

طحان نظیف ادامه داد: اصل ۱۱۱ مربوط به رهبری اصل ۱۲۲ برای پاسخگویی رئیس جمهور اصل ۱۳۷ در مورد پاسخگویی وزرا و موارد متعدد دیگر در قانون وجود دارد که حق مردم محسوب می‌شود و پاسداری از آن را در عمل نیز نشان می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان به بیان وظایف شورای نگهبان پرداخت و گفت: شورای نگهبان چند وظیفه اصلی دارد یکی از مهمترین ها نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم خلاف شرع و قانون بودن است و مجامع مشورتی فقهی حقوقی در قم و تهران نیز موارد را بررسی کرده و به صورت گزارش مکتوب در جلسه شورا مطرح می‌شود.

وی افزود: نظارت بر انتخابات یکی دیگر از وظایف مهم شورا است که هر دوسال یکبار مطرح می‌شود اما اهمیت نظارت بر مصوبات مجلس بیش از آن و به صورت روزانه و دائمی است.

طحان نظیف گفت: تفسیر قانون اساسی یکی دیگر از وظایف شورا است که در صورت داشتن ابهام و یا عدم روشنی فراگیری آن، از سوی شورا به عنوان یک مرجع صالح بررسی و تفسیر می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری در مواردی که مردم مصوبه‌ای را خلاف شرع می‌دانند از دیگر وظایف شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: مصوبات برای بررسی در هر سطحی که باشد اعم از هیئت وزیران یا شوراهای شهر و غیره در صورتی که یک شهروند مصوبه‌ای را خلاف شرع بداند و تقاضای بررسی بدهد با ارجاع دیوان عدالت اداری، فقهای شورا به جد و ریز برای یک ادعای شهروند بررسی و تبادل نظر داشته و ساعت‌ها وقت می‌گذارند تا نتیجه حاصل شود.

گفتنی است؛ در پایان جلسه دکتر طحان نظیف به سوالات دانشجویان پیرامون مباحث ارائه شده و غیره پاسخ گفت.