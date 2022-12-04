آماده باش ۲ هزار نیروی خدمات شهری در پی بارش برف در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نجفی اظهار کرد: باتوجه به هشدار هواشناسی استان مبنی بر وقوع بارش رحمت الهی و کاهش شدید دما در شهر مشهد از صبح یکشنبه ۲ هزار نفر از نیروهای خدمات شهری در مناطق ۱۳ گانه به حالت آماده باش در سطح مناطق مستقر هستند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد ادامه داد: علاوه بر نیروهای کارگری مستقر در سطح شهر بیش از ۸۰ خودروی تخصصی شامل خودروی نمک پاش، خودروی محلول پاش، لودر، جرثقیل، بیل برف روب سنگین و نیمه سنگین به همراه ۱۱۰ دستگاه موتور پمپ سیار در سطح شهر مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: باتوجه به لغزندگی معابر و به ویژه سطوح شیبدار پل‌های شهری، حدود هزار عدد کیسه شن نیز در نقاط مختلف شهر تعبیه شده است.

نجفی افزود: باتوجه به برودت هوا و یخبندان معابر از امشب، از کلیه شهروندان تقاضا می‌شود در هنگام تردد در معابر شهری با سرعت مطمئنه حرکت کنند و از عدم انسداد دودکش‌های بخاری منازل اطمینان کامل داشته باشند.