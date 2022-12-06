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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۸:۵۳

بازگشت به نسخه قدیمی تاج؛

نقشه فدراسیون فوتبال برای آینده «نیمکت» تیم ملی ایران مشخص شد

نقشه فدراسیون فوتبال برای آینده «نیمکت» تیم ملی ایران مشخص شد

ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در بیست و دومین دوره رقابتهای جام‌جهانی خاطره تلخ پنج دوره گذشته را تکرار کرد تا مسئولان فدراسیون به فکر تغییراتی در راس کادر فنی این تیم برای جام ملت‌ها باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حذف تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بار دیگر فدراسیون را در مسیر انتخاب سرمربی برای ملی‌پوشان قرار داد تا این موضوع مهم تبدیل به دغدغه دوباره مهدی تاج شود.

رئیس فدراسیون فوتبال که پس از جنجال‌های فراوان توانست سه ماه مانده به آغاز جام جهانی رأی اعتماد مجمع عمومی را برای حضور دوباره در این نهاد حقوقی بگیرد نخستین تصمیم خود را با بازگرداندن کارلوس کی روش به نیمکت تیم ملی ایران گرفت تا وی جانشین دراگان اسکوچیچ شود.

تاج در نشست خبری خود درباره این انتخاب اظهار داشت: «دیدم که شرایط تیم ملی، بازیکنان و شرایطی که به دلایلی نمی‌خواهم مشکلات بازگو بشود، اردوهایی که گذاشته شد، به این نتیجه رسیدیم اگر الان -سرمربی تیم ملی را- تعویض کنیم به نفع کشور است. دیدم گفته‌اند که چه کسی نتایج کی روش را در تیم ملی تضمین می‌کند. من خودم هم نمی‌توانم. هیچکس در دنیا نمی‌تواند ضمانت کند با کی روش حتماً نتایج بهتری می‌گیرد ولی سابقه کی روش در تیم ملی ما و نتایجی که قبلاً گرفته شده ما را بر این باور می‌کند که مسیر را درست می‌رویم. به هر جهت برای من ساده‌تر این بود اسکوچیچ بماند. مسئولیتی را هم بر عهده نمی‌گرفتم و مثل خیلی‌ها می‌گفتم این مربی را من نگذاشته‌ام. این ریسک را کردم فقط به خاطر کشور و سرزمین عزیزمان می دانم یک عده از عزیزان، پیشکسوتان و بزرگان به هر دلیلی با آمدن من یا کی روش مخالف هستند. به احترام تیم ملی و پرچم عزیز، از تیم ملی حمایت کنند. از شرایط موجود حمایت کنند.»

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه جزئیاتی از قرارداد کی روش و دستیارانش را اعلام کرد و افزود: «یک مربی داخلی عالی را کنار کی روش قرار می‌دهیم تا بعدها از داشتن سرمربی داخلی امیدوار باشیم. از همه مربیان داخلی که یک روز تیم ملی را اداره کردند، تشکر می‌کنم مثل مهاجرانی، قلعه نویی، دایی، پروین، قطبی و… امیدوارم ما هم یک مربی داخلی موفق را بالای سر تیم ملی داشته باشیم. داریم این کار را مدیریت می‌کنیم. قرارداد کی روش را موقت تلقی کردیم با ماهی ۵۰ هزار یورو. اگر این را نگوییم فردا می‌گویند شفاف نیست. او ۵ عضو کادر فنی با ۳۰ هزار یورو دارد. قرارداد تا پایان جام جهانی است و در صورت تمایل دو طرف می‌توان تا پایان جام ملت‌ها ادامه بدهیم. از کی روش تشکر می‌کنم که این مسئولیت را در همین مدت پذیرفت.»

نقشه فدراسیون فوتبال برای آینده «نیمکت» تیم ملی ایران مشخص شد

صحبت‌های شفاف تاج در زمان بازگشت دوباره کی روش به نیمکت تیم ملی ایران نشان از علاج کوتاه مدت برای نیمکت تیم ملی ایران داشت. رئیس فدراسیون فوتبال که همچنان با پرونده جنجالی بدهی به مارک ویلموتس دست و پنجه نرم می‌کند به خوبی می‌داند انتخاب سرمربی خارجی که بتواند فوتبال دوستان داخلی را راضی کند کار سختی است. از این رو در همان نشست عنوان کرد دنبال استفاده از گزینه وطنی برای طولانی مدت است.

تاج که می‌دانست بازگشت کی روش منتقدان همیشگی او در داخل را به همراه خواهد داشت درباره این انتخاب گفت: بعد از شصت و خرده‌ای سال عاشق چشم و ابروی کسی نیستم که خودم را خرج او کنم؛ آن‌هم مربی‌ای که از من هم انتقاد کرده است. احساس می‌کنم به خاطر کشور کار درستی است. احساس می‌کنم داریم کار خوبی می‌کنیم. امیدوارم کسانی که پشت در و دیوار ایستاده‌اند تا هجمه کنند، منصف باشند و بگویند اینها برای کشور این کار را کرده‌اند. تقابل، خیانت، وابستگی و اجنبی پرستی را به ما نچسبانند. چیزهای خوبی نیست. واقعاً به کشور و پرچم و شادی مردم فکر می‌کنم. ابداً اجنبی‌پرست نیستم. با این سابقه، این‌طوری نیستم.

جمله‌های تاج درباره استفاده از مربی خارجی نشان می‌داد او برای انتخاب کی روش چندان هم مایل نبود اما حمایت همه جانبه دولت از تیم ملی فوتبال ایران برای حضور آبرومندانه در جام جهانی قطر باعث شد تا در کمترین فرصت ممکن سریع‌ترین تصمیم را با بازگشت کی روش بگیرد. با این حال شکست سنگین مقابل انگلیس و عدم صعود به مرحله حذفی با باخت یک بر صفر مقابل آمریکا حمایت‌های داخلی از کی روش را نیز برداشت تا تاج دنبال نسخه قدیمی خود برای آینده تیم ملی ایران باشد.

نقشه فدراسیون فوتبال برای آینده «نیمکت» تیم ملی ایران مشخص شد

تاج پیش از این درباره احتمال حضور کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی ایران در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا گفته بود: «در قرارداد فعلی ما با آقای کی روش، ایشان الان سرمربی ما در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا نیست. شاید از کی روش در جام ملت‌ها به عنوان مدیر فنی استفاده کنیم و از نکونام به عنوان سرمربی.»

نسخه‌ای جدی که پیگیری‌های خبرنگار مهر، نشان می‌دهد تاج همچنان روی آن اصرار دارد و می‌خواهد نکونام را هر طور شده سرمربی تیم ملی ایران تا جام جهانی آینده کند.

رئیس فدراسیون فوتبال فعلاً هیچ گزینه داخلی دیگری جز نکونام ندارد و می‌خواهد تمام انرژی خود را روی این مربی بگذارد تا شاید سرمربی فولاد که دستیاری کی روش در جام جهانی ۲۰۲۲ را نپذیرفت این بار با نظر جمعی هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده بگیرد. در صورتیکه نکونام هدایت تیم ملی ایران در جام ملت‌های ۲۰۲۳ و جام جهانی ۲۰۲۶ را بپذیرد قطعاً خط قرمز روی اسم کی روش خواهد نشست در غیر این صورت گزینه‌های ادامه فعالیت او در جایگاه فنی دیگری جز سرمربیگری فعال خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال قصد دارد پروژه استفاده از مربی داخلی را با گرفتن نظر مثبت وزیر ورزش و ارکان اجرایی کشور قطعی کند و سپس سراغ نکونام برود تا این مربی حمایت همه جانبه ای برای امور فنی تیم ملی فوتبال ایران داشته باشد.

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کد مطلب 5647113
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • حسین موسوی IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      15 1
      پاسخ
      آقای تاج فکر می‌کنه نکونام بهتر از کی روش. نه بخدا نکونام در فولاد چیکار کرده جز دفاعی بازی کردن.. اون مثل کی‌روش مربی دفاعی و ترسویی هستند
    • بابک IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      5 13
      پاسخ
      با سلام- بنده متخصص امور ورزشی نیستم اما انتقاد و پیشنهاداتی دارم. 1-آقای تاج کناربروند.2-زمینه برای دعوت و حضور فوتبالیستهایی که خودرا شایسته خدمت در فدراسیون و دنیای فوتبال می دانند،فراهم گردد3-اگررهبران کشور از خطاهای افرادی چون آقای علی دایی و علی کریمی و... چشم پوشی کنند ،اینها خوبند.-
    • ناصر IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      15 1
      پاسخ
      نکونام با آن مچ بند سبز مثل انتخاب علی کریمی به رئیس فدراسیون هست از اول راه درست را انتخاب کنیم.
    • حسین IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      5 20
      پاسخ
      به نظرمن کیروش خوبه همون کیروش نبود چندتابازیکن جدید به فوتبال مامعرفی کرد مثل دژاگه وسردارآزمون پورعلی گنجی وغیره....به کیروش وقت بدن امکانات بدن کارشو بکنه واقعا خوبه امثال خیابانی ها میخان به فوتبال مملکت ضربه بزنن
      • ناشناس IR ۰۶:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        3 0
        وقت؟ ۸ سال کم بود؟ میخوای ۴۵ سال هم به کیروش وقت بدیم؟ها؟اصلا میخوای تا هزاره سوم وقت بدیم؟ حالت خوبه عمویی؟
    • علی IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      7 0
      پاسخ
      فدراسیون فوتبال ایران به غیر از وقت کشی وسیاه بازی هبچ نقشه ای وطرحی برای فوتبال ایران ندارد کارنامه وضعیت اسفبار لیگ ایران وتیم ملی عملکرد اقایان است
    • سعید IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      14 0
      پاسخ
      یکی نیس این تاج را بندازه بیرون ؟؟!! بابا با اعصاب مردم کم بازی کنید مردم خسته و عصبی هستن
    • حمید IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      1 11
      پاسخ
      از آقای تاج خانوادگی حمایت میکنیم
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      10 0
      پاسخ
      جناب تاج شما و کی روش دو طرف یک معامله سودآور بودید البته از جیب مردم ایران و به نفع خودتان. پس ادای قهرمان ها را درنیاورید. کی روش پنج باب اایران در جام ملت ها و جام جهانی حاضر بوده و در هر دوره فاجعه آفریده حالا داری برای ما فیلم بازی میکنی!!
    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      8 1
      پاسخ
      تاج خیانت کار بی غیرت ...کیر یوش ترسو وبزدل
    • علی IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      6 0
      پاسخ
      تاج برو... کی روش برو....اول فوتبال کشور از باندبازی پاک بشہ بعد تصمیم بگیریم کی باید سرمربی تیم ملی باشه.
    • Iran love IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      2 1
      پاسخ
      نکونام🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 پرسپولیسیم اما مجیدی و رحمتی مهاجری این سه تا داخل خوبن
    • افشین AE ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      بهترین کار اینستکه آکادمی تیم‌های ملی پایه رو فعال و اکیپی از بهترین مربیان خارجی پایه رو استخدام کرده و با حداکثر حمایت شروع به ساختن تیم ملی برای ج ج ۲۰۳۰ کنیم و برای الان تیم ملی هیچ کس بهتر از کی‌روش نیست،کی‌روش باید بماند و برنامه ای مدون برای آینده ما طرح کند و خودش هم مدیر این طرح باشد
    • هوادار فوتبال IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      آقای تاج با مدیریت ضعیف و انتخاب نظر شخصی در انتخاب سرمربی تیم فوتبال ایران رو نابود کرده الان هم سریعا و عجولانه از اسم بردن سرمربی داخلی حمایت کرده' تیم ایران به یه سرمربی خارجی با رزومه خوب نیاز داره برای تیم باید هزینه کرد وسلام
    • IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      تنها مسیر پیشرفت و موفقیت تیم بستگی تغییرات در فدراسیون فوتبال گره خورده هست باید شخص آقای تاج برکنار بشه تا عدالت و قانون مندی به فوتبال لبخند بزنه آیا کسانی هست ما رو در این راه حمایت کنه
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      آقای تاج ونبی چی میخواین از این فوتبال سیر نشدین بذارین دوتا کار بلد بیاد تو فدارسیون دو دوره رئیس فدارسیون بودی چه کار مثبتی برای کشور وفوتبال انجام دادی ول کن بابا برو دنبال یه کار دیگه

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