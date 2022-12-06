نقشه فدراسیون فوتبال برای آینده «نیمکت» تیم ملی ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، حذف تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بار دیگر فدراسیون را در مسیر انتخاب سرمربی برای ملی‌پوشان قرار داد تا این موضوع مهم تبدیل به دغدغه دوباره مهدی تاج شود.

رئیس فدراسیون فوتبال که پس از جنجال‌های فراوان توانست سه ماه مانده به آغاز جام جهانی رأی اعتماد مجمع عمومی را برای حضور دوباره در این نهاد حقوقی بگیرد نخستین تصمیم خود را با بازگرداندن کارلوس کی روش به نیمکت تیم ملی ایران گرفت تا وی جانشین دراگان اسکوچیچ شود.

تاج در نشست خبری خود درباره این انتخاب اظهار داشت: «دیدم که شرایط تیم ملی، بازیکنان و شرایطی که به دلایلی نمی‌خواهم مشکلات بازگو بشود، اردوهایی که گذاشته شد، به این نتیجه رسیدیم اگر الان -سرمربی تیم ملی را- تعویض کنیم به نفع کشور است. دیدم گفته‌اند که چه کسی نتایج کی روش را در تیم ملی تضمین می‌کند. من خودم هم نمی‌توانم. هیچکس در دنیا نمی‌تواند ضمانت کند با کی روش حتماً نتایج بهتری می‌گیرد ولی سابقه کی روش در تیم ملی ما و نتایجی که قبلاً گرفته شده ما را بر این باور می‌کند که مسیر را درست می‌رویم. به هر جهت برای من ساده‌تر این بود اسکوچیچ بماند. مسئولیتی را هم بر عهده نمی‌گرفتم و مثل خیلی‌ها می‌گفتم این مربی را من نگذاشته‌ام. این ریسک را کردم فقط به خاطر کشور و سرزمین عزیزمان می دانم یک عده از عزیزان، پیشکسوتان و بزرگان به هر دلیلی با آمدن من یا کی روش مخالف هستند. به احترام تیم ملی و پرچم عزیز، از تیم ملی حمایت کنند. از شرایط موجود حمایت کنند.»

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه جزئیاتی از قرارداد کی روش و دستیارانش را اعلام کرد و افزود: «یک مربی داخلی عالی را کنار کی روش قرار می‌دهیم تا بعدها از داشتن سرمربی داخلی امیدوار باشیم. از همه مربیان داخلی که یک روز تیم ملی را اداره کردند، تشکر می‌کنم مثل مهاجرانی، قلعه نویی، دایی، پروین، قطبی و… امیدوارم ما هم یک مربی داخلی موفق را بالای سر تیم ملی داشته باشیم. داریم این کار را مدیریت می‌کنیم. قرارداد کی روش را موقت تلقی کردیم با ماهی ۵۰ هزار یورو. اگر این را نگوییم فردا می‌گویند شفاف نیست. او ۵ عضو کادر فنی با ۳۰ هزار یورو دارد. قرارداد تا پایان جام جهانی است و در صورت تمایل دو طرف می‌توان تا پایان جام ملت‌ها ادامه بدهیم. از کی روش تشکر می‌کنم که این مسئولیت را در همین مدت پذیرفت.»

صحبت‌های شفاف تاج در زمان بازگشت دوباره کی روش به نیمکت تیم ملی ایران نشان از علاج کوتاه مدت برای نیمکت تیم ملی ایران داشت. رئیس فدراسیون فوتبال که همچنان با پرونده جنجالی بدهی به مارک ویلموتس دست و پنجه نرم می‌کند به خوبی می‌داند انتخاب سرمربی خارجی که بتواند فوتبال دوستان داخلی را راضی کند کار سختی است. از این رو در همان نشست عنوان کرد دنبال استفاده از گزینه وطنی برای طولانی مدت است.

تاج که می‌دانست بازگشت کی روش منتقدان همیشگی او در داخل را به همراه خواهد داشت درباره این انتخاب گفت: بعد از شصت و خرده‌ای سال عاشق چشم و ابروی کسی نیستم که خودم را خرج او کنم؛ آن‌هم مربی‌ای که از من هم انتقاد کرده است. احساس می‌کنم به خاطر کشور کار درستی است. احساس می‌کنم داریم کار خوبی می‌کنیم. امیدوارم کسانی که پشت در و دیوار ایستاده‌اند تا هجمه کنند، منصف باشند و بگویند اینها برای کشور این کار را کرده‌اند. تقابل، خیانت، وابستگی و اجنبی پرستی را به ما نچسبانند. چیزهای خوبی نیست. واقعاً به کشور و پرچم و شادی مردم فکر می‌کنم. ابداً اجنبی‌پرست نیستم. با این سابقه، این‌طوری نیستم.

جمله‌های تاج درباره استفاده از مربی خارجی نشان می‌داد او برای انتخاب کی روش چندان هم مایل نبود اما حمایت همه جانبه دولت از تیم ملی فوتبال ایران برای حضور آبرومندانه در جام جهانی قطر باعث شد تا در کمترین فرصت ممکن سریع‌ترین تصمیم را با بازگشت کی روش بگیرد. با این حال شکست سنگین مقابل انگلیس و عدم صعود به مرحله حذفی با باخت یک بر صفر مقابل آمریکا حمایت‌های داخلی از کی روش را نیز برداشت تا تاج دنبال نسخه قدیمی خود برای آینده تیم ملی ایران باشد.

تاج پیش از این درباره احتمال حضور کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی ایران در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا گفته بود: «در قرارداد فعلی ما با آقای کی روش، ایشان الان سرمربی ما در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا نیست. شاید از کی روش در جام ملت‌ها به عنوان مدیر فنی استفاده کنیم و از نکونام به عنوان سرمربی.»

نسخه‌ای جدی که پیگیری‌های خبرنگار مهر، نشان می‌دهد تاج همچنان روی آن اصرار دارد و می‌خواهد نکونام را هر طور شده سرمربی تیم ملی ایران تا جام جهانی آینده کند.

رئیس فدراسیون فوتبال فعلاً هیچ گزینه داخلی دیگری جز نکونام ندارد و می‌خواهد تمام انرژی خود را روی این مربی بگذارد تا شاید سرمربی فولاد که دستیاری کی روش در جام جهانی ۲۰۲۲ را نپذیرفت این بار با نظر جمعی هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده بگیرد. در صورتیکه نکونام هدایت تیم ملی ایران در جام ملت‌های ۲۰۲۳ و جام جهانی ۲۰۲۶ را بپذیرد قطعاً خط قرمز روی اسم کی روش خواهد نشست در غیر این صورت گزینه‌های ادامه فعالیت او در جایگاه فنی دیگری جز سرمربیگری فعال خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال قصد دارد پروژه استفاده از مربی داخلی را با گرفتن نظر مثبت وزیر ورزش و ارکان اجرایی کشور قطعی کند و سپس سراغ نکونام برود تا این مربی حمایت همه جانبه ای برای امور فنی تیم ملی فوتبال ایران داشته باشد.

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