چین: استرالیا به اصل «چین واحد» پایبند باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه چین از استرالیا خواست تا به اصل به رسمیت شناخته شده «چین واحد» پایبند باشد.

« مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه در واکنش به سفر هیئت استرالیا به تایوان، گفت که استرالیا باید به اصل به رسمیت شناخته شده بین المللی «چین واحد» پایبند باشد. این مقام ارشد وزارت خارجه چین تاکید کرد که استرالیا باید از ارسال سیگنال های گمراه کننده به نیروهای جدایی طلب در جزیره تایوان دست بردارد.

این دیپلمات ارشد وزارت خارجه چین در یک نشست اعلام کرد که طرف استرالیایی باید با جدیت به اصل چین واحد پایبند باشد و هر گونه تعامل رسمی با منطقه تایوان را متوقف کند.

انتقاد سخنگوی وزارت خارجه چین از دولت استرالیا در حالی عنوان شد که هیئتی از نمایندگان پارلمان استرالیا روز یکشنبه برای یک سفر کاری پنج روزه وارد تایوان شد. این مقامات استرالیایی هیچ اطلاعاتی را در مورد برنامه سفر خود به تایوان ارائه نکردند.

به‌دنبال سفر جنجالی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان در اوایل ماه آگوست، تنش‌ها در تنگه تایوان تشدید شد. پکن، سفر پلوسی را محکوم و آن را نوعی حمایت از جدایی‌طلبان تلقی و در واکنش، رزمایش گسترده‌ و بی‌سابقه‌ای را در اطراف حریم هوایی و آبی جزیره تایوان برگزار کرد.