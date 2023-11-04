به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنتونی آلبانیز» نخستوزیر استرالیا امروز شنبه در آستانه سفر به پکن اعلام کرد که سفرش به چین برای دیدار به «شی جینپینگ» رئیسجمهور و «لی چیانگ»، نخستوزیر چین «گامی بسیار مثبت» در جهت عادیسازی رابط تیره دو کشور است.
«آنتونی آلبانیزی» نخستوزیر استرالیا از امروز شنبه ۴ نوامبر تا ۷ نوامبر به چین سفر میکند تا با مقامات ارشد چین دیدار و گفتوگو کند. اعلام سفر نخستوزیر استرالیا به پکن و شانگهای نخستین سفر یک مقام استرالیایی به چین از سال ۲۰۱۶ تاکنون است.
سفر نخستوزیر استرالیا به چین پس از آن اعلام میشود که پیش از این وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که دو طرف برای حلوفصل مناقشه بر سر تعرفه کالاهای یکدیگیر به توافق رسیدند.
احیای روابط با چین که چند سال است به علت اختلافها بر سر مسائلی مانند شرکت مخابراتی هواوی، جاسوسی، همهگیری کرونا تیره شده، از سال ۲۰۲۲ اولویت اصلی آلبانیزی بوده؛ سالی که قدرت در استرالیا را به دست گرفته است.
نخستوزیر استرالیا دراینباره گفته است «این مهم است که روابط ما با چین پایدار و باثبات شود.»
در بیانیه نخستوزیر استرالیا آمده است که در سفر نخستوزیر استرالیا، مقامات دو کشور درباره همکاری در زمینههای اقتصادی، تغییرات آبوهوایی و «روابط بین مردم دوکشور» بحث و گفتوگو خواهند کرد. وی همچنین گفت: من بسیار مایلم که در راستای منافع ملی استرالیا تعامل بیشتری با رئیسجمهور شیجینپینگ و نخستوزیر لی داشته باشم.»
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