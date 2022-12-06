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کد مطلب 5648704
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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۵

نماهنگ «زخم‌های شاهچراغ» با شعرخوانی احمد بابایی

نماهنگ «زخم‌های شاهچراغ» با شعرخوانی احمد بابایی

به مناسبت اربعین شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ نماهنگ زیبای «زخم‌های شاهچراغ» با شعرخوانی احمد بابایی منتشر شد.

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