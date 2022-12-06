دریافت 24 MB کد مطلب 5648704 https://mehrnews.com/xZ2FH ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۵ کد مطلب 5648704 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۵ نماهنگ «زخمهای شاهچراغ» با شعرخوانی احمد بابایی به مناسبت اربعین شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ نماهنگ زیبای «زخمهای شاهچراغ» با شعرخوانی احمد بابایی منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط گفتگو با با خانواده آرتین سرایداران نماهنگ «منم یک آرشامم، منم علی اصغر» با نوای ابوذر روحی گفتگو با خانواده شهید نخبه حادثه تروریستی شاهچراغ مستند «برای داعش» شهید نخبه حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) فیلم مراسم تشییع باشکوه شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ (ع) برچسبها شعر شعر آئینی شاهچراغ (ع) حادثه تروریستی شاه چراغ نماهنگ
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