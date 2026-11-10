دریافت 6 MB کد مطلب 7006410 https://mehrnews.com/x3dz7Y ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷ کد مطلب 7006410 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷ بدقولی خودروسازان در تحویل خودرو؛ گلایه خریداران ادامه دارد خریداران خودرو از خلف وعده خودروسازان در تحویل بهموقع خودروهای ثبتنامی گلایه دارند. کپی شد مطالب مرتبط امانت مشترک؛ مسئولیت شرعی شهروندان در حفظ اموال عمومی تا کجاست؟ عدالت اجتماعی در دیدگاه اسلامی به معنای برابری مطلق نیست تهران در مسیر توسعه ۵۰۰ کیلومتری مترو؛ طرح جدید شهرسازی در راه است برچسبها صنعت خودروسازی خودروسازان شکایت از خودروسازان
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