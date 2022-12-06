روسیه: کنترل دائم آژانس بر نیروگاه زاپروژیا غیر ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مدیر عامل شرکت انرژی اتمی روزنرگواتوم روسیه از حضور دائم نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی در نیروگاه اتمی زاپروژیا انتقاد کرد.

«رنات کارچا» مشاور مدیر عامل شرکت روزنرگواتوم در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیا -۲۴ اعلام کرد که قرارگرفتن نیروگاه هسته ای زاپروژیا تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی ای اتمی امری غیرممکن خواهد بود، زیرا این سازمان صلاحیت مدیریت نیروگاه های هسته ای را ندارد.

این مقام مسئول شرکت اتمی روزنرگواتوم در ادامه تاکید کرد که ایده قرار دادن نیروگاه تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی و به واقع تحت کنترل اوکراین، یک سوال حقوقی را موجب می شود: اینکه چگونه می توان نیروگاه را تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داد؟ چنین رویه ای نه در منشور آژانس بین المللی انرژی اتمی و نه در سایر اسناد نظارتی بین المللی توضیح داده نشده است.

کارچا در بخشی از مصاحبه خود به اظهارات سیاستمداران اوکراینی مبنی بر اینکه نیروگاه هسته ای زاپروژیا باید تحت کنترل کی یف و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد، اشاره داشت و این کار را از اساس غیرممکن ارزیابی کرد.

مشاور مدیر عامل شرکت روزنرگواتوم در پایان خاطرنشان کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی وظایف زیادی بر عهده دارد، نهادی است که مسئولیت ایمنی هسته ای را بر عهده دارد، اما کارکرد نیروگاه های هسته ای در حیطه وظایف آن نیست. مقرراتی در این باره وجود ندارد.

زاپروژیا بزرگ‌ترین نیروگاه اتمی اروپا است. روسیه در اواخر فوریه و اندکی پس از آغاز عملیات نظامی این کشور در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰)، کنترل این نیروگاه را به دست گرفت. در حال حاضر، ۶ واحد انرژی این نیروگاه در حالت «خاموشی سرد» قرار گرفته زیرا نیروهای اوکراینی دائماً تأسیسات را بمباران می کنند.