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کد مطلب 5648793
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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۳:۰۱

تصاویری از انهدام یک تانک اوکراینی توسط نیروهای روسی

تصاویری از انهدام یک تانک اوکراینی توسط نیروهای روسی

وزارت دفاع روسیه فیلمی از لحظه انهدام یک تانک جنگی اوکراین را منتشر کرد.

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    نظرات

    • سجاد AE ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      14 19
      پاسخ
      تصاویر حمله پهباد های اکراین هم میشه نشون بدی همون که قدرت نظامی میگفتنش .به امید خدا روسیه رو فتح میکنه فلفل نبین چه ریزه
    • ادوارد IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      23 14
      پاسخ
      زنده باد ارتش شکست ناپذیر روسیه💪💪💪 زنده باد پوتین ، زنده باد روسیه ، زنده باد سربازان روسیه
    • علی IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      21 11
      پاسخ
      پودرش کرد موشهای ترسو با تمام توانشون هم بیان از پس روسیه بر نمیان منظورم ناتو امریکا انگلیس فرانسه آلمان و لهستان و اوکراینه زنده باد روسیه که با پیش دستی داره از خودش دفاع میکنه چون دیر یازود بهش حمله میشد
      • مجید IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        16 9
        موافقم. درودبرپوتین که اول بادشمنهای خودش میجنگه بعدبادشمنهای ایران. که ناتو وامریکای خبیث هست
      • IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        4 5
        صبر کن تا از روسیه متجاوز به خود ما هم میترسم ضرر برسه
    • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      6 12
      پاسخ
      عاقبت متجاوز سرنگونیه
      • عزیرزی IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
        1 0
        اگر منظور از متجاوز روسیه است، قاعدتا باید امریکا زودتر از این حرفها سرنگون میشد،، در ضمن روسیه متجاوز نیست داره دفاع میکنه چرا غربگدایان نمیفهمن اینو ، بهترین دفاع حمله است هویج
    • IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      6 4
      پاسخ
      روسی ها و چینی ها برادران ما ایرانی ها هستند ، اگه همه اوراسیایی ها مثل شوروی سابق با هم اتحاد می داشتند ، برای چی غربی ها شاخ بشن برای ما ، یک زمانی غرب در تصرف شوروی غول آسا بود و آمریکا نوکرش که دستور اجرا می کرد . روسیه جز چند کشور از ۱۵ کشور اتحاد جماهیر شوروی بود ، همون اکراین هم جز شوروی بو
    • IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      3 3
      پاسخ
      روسی ها و چینی ها برادران ما ایرانی ها هستند ، اگه همه اوراسیایی ها مثل شوروی سابق با هم اتحاد می داشتند ، برای چی غربی ها شاخ بشن برای ما ، یک زمانی غرب در تصرف شوروی غول آسا بود و آمریکا نوکرش که دستور اجرا می کرد . روسیه جز چند کشور از ۱۵ کشور اتحاد جماهیر شوروی بود ، همون اکراین هم جز شوروی بو
    • امین CA ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
      2 0
      پاسخ
      در جواب به آقایی که گفت اوکراین انشالله روسیه را فتح میکنه باید بگم که ناپلئون و هیتلر و دولت استعمارگر انگلیس نتوانستند روسیه را شکست بدهند آنوقت این چشم آبی‌های ترسوی بی ایمان گبر که هیچی ندار هستند می‌خواهند روسیه رو شکست بدهند!!!!!!!
    • امین CA ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
      1 0
      پاسخ
      با درود بی کران به ایران، می خواستم بگم که روس‌ها و چینی ها برادران ما نیستند واقعا!و هیچوقت هم برای ما برادری نکردند و نخواهند کرد، این واقعیتی انکار نشدنی است. ولی در حال حاضر سیاست های ما و این دو کشور تقریبا تطابق دارند، مخصوصا با روسیه و ما باید از این فرصت برای نابودی کامل امریکا انگلیس و ....

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