دریافت 15 MB کد مطلب 5648793 https://mehrnews.com/xZ2Hw ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۳:۰۱ کد مطلب 5648793 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۳:۰۱ تصاویری از انهدام یک تانک اوکراینی توسط نیروهای روسی وزارت دفاع روسیه فیلمی از لحظه انهدام یک تانک جنگی اوکراین را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط روسیه: عملیات نظامی در اوکراین تا تحقق اهداف ادامه دارد آمریکا: اوکراین را به حملات در خارج مرزهای خود تشویق نمی کنیم کییف در خاموشی مطلق ریابکوف: آمریکا و ناتو صبر مسکو را آزمایش نکنند/ غرب باید برای هر سناریویی آماده باشد بورل: ضمانت های امنیتی اوکراین موجب پایان جنگ می شود حرکت خودروهای جنگی بلاروس به سمت مرز اوکراین حمله روسیه به مراکز دولتی اوکراین در کییف آمریکا و متحدانش به دو سوم دارایی های خارجی روسیه دسترسی ندارند حمله پهپادهای انتحاری روسی به تأسیسات زیرساختی در اطراف کییف روسیه: کنترل دائم آژانس بر نیروگاه زاپروژیا غیر ممکن است بسته کمکی جدید اروپا به اوکراین به در بسته مجارستان خورد مسکو: ۶۰ اسیر روسیه آزاد شدند برچسبها روسیه حمله روسیه به اوکراین اوکراین آخرین اخبار اوکراین جنگ اوکراین حمله هوایی ارتش روسیه ارتش اوکراین وزارت دفاع روسیه
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