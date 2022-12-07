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۱۶ آذر ۱۴۰۱، ۲۰:۳۶

روسیه: زلنسکی با جان مردم اوکراین و اروپا بازی می کند

روسیه: زلنسکی با جان مردم اوکراین و اروپا بازی می کند

سخنگوی نمایندگی روسیه در سازمان ملل تداوم گلوله باران نیروگاه هسته ای زاپروژیا از سوی اوکراین و سکوت کشورهای غربی را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام نمایندگی روسیه در سازمان ملل می‌گوید رئیس جمهور اوکراین با جان مردم کشورش و اروپا بازی می‌کند.

«ناتالیا کارمازینسکایا» سخنگوی نمایندگی روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین با دستور حمله به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا با جان و زندگی مردم اوکراین و اروپا بازی می‌کند.

این مقام روس روز چهارشنبه در سخنانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که اطلاعات مربوط به این حملات در اسناد رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ومجمع عمومی گنجانده شده است. تهیه این اسناد اقدامی است که از سوی روسیه آغاز شده است.

کار مازیسکایا در ادامه یادآور شد که با این حال، ایالات متحده و متحدانش همچنان چشمان خود را بر روی این وضعیت بسته اند و عجله‌ای برای پاسخگو کردن رژیم ولادیمیر زلنسکی در این خصوص ندارند.

این مقام روس بار دیگر تاکید کرد: او به واقع زندگی کسانی که هم در اوکراین و هم در کل قاره اروپا زندگی می‌کنند، را به بازی گرفته است.

به گفته این مقام روس، گلوله باران ادامه دار نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا از سوی نیروهای مسلح اوکراین، تهدید اصلی علیه این تأسیسات محسوب می‌شود.

کد مطلب 5649757

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
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      پاسخ
      تازه فهمیدین؟ پروژه خودش که نیس محافل کلونیالیستی تضعیف شدن در پایان عصر کلونیالیسم ...!! جهودا هم شامه قوی دارن برا غارت فهمیدن الان وقتشه دوباره اروپا را غارت کنن همین. اروپا ..فینیش

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