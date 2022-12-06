بورل: ضمانت های امنیتی اوکراین موجب پایان جنگ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معتقد است که پایان جنگ در اوکراین نیازمند ضمانت های امنیتی برای این کشور است.

«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در یک نشست در پاریس اعلام کرد که پایان بحران در اوکراین از طریق «ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین» و نه روسیه به دست خواهد آمد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه در خصوص روسیه گفت در مورد روسیه، بعداً صحبت خواهد کرد. بورل مدعی شد که پایان دادن به جنگ در اوکراین باید با رعایت قوانین بین‌المللی صورت گیرد.

به باور بورل این امر (پایان جنگ در اوکراین) باید دربرگیرنده ترکیبی از پرداخت غرامت از سمت مسکو به کی یف، برگزاری محاکمه‌های جنایات جنگی و خروج نیروهای روسیه از اوکراین باشد.

در حالیکه اوکراین از ابتدای جنگ با روسیه، با درخواست مکرر کمک مالی و نظامی هم پیمانان غربی خود را به ستوه آورده، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که بحران اوکراین جایگاه این کشور را در اتحادیه اروپا مستحکم کرده است.

به نظر می رسد اظهارات بورل در پاسخ به صحبت های اخیر رئیس جمهور فرانسه عنوان شد. «امانوئل ماکرون» روز شنبه اعلام کرد: اروپا باید «ترس» «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در خصوص امنیت در مذاکرات صلح با اوکراین را مورد توجه قرار دهد. ما برای آنچه پس از درگیری ها در اوکراین باید انجام شود، آماده شویم و فکر کنیم چگونه باید امنیت متحدانمان را حفظ کرده و در عین حال آنچه روسیه می خواهد را برایش تضمین کنیم.