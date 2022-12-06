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کد مطلب 5648761
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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۹

چطور عضو داوطلب هلال احمر شویم؟

چطور عضو داوطلب هلال احمر شویم؟

توضیحات وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر را در خصوص نحو عضویت در این ارگان را مشاهده می‎‌کنید.

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