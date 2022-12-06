دریافت 12 MB کد مطلب 5648761 https://mehrnews.com/xZ2GR ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۹ کد مطلب 5648761 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۹ چطور عضو داوطلب هلال احمر شویم؟ توضیحات وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر را در خصوص نحو عضویت در این ارگان را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط «اتاق تاریک» مرکز جامع توانبخشی راهاندازی شد تداوم آماده باش مدیریت بحران در استان تهران برگزاری ۸ دوره آموزشی امدادی برای اعضای کانون های طلاب خراسان جنوبی تجلیل از امدادگران و داوطلبان هلال احمر استان یزد تقاضای خرید ۶۵۰۰ خودروی امدادی برای هلال احمر امدادرسانی داوطلبانه، آموزهای فطری و توصیهای الهی است برچسبها هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان امداد و نجات هلال احمر سازمان داوطلبان هلال احمر سازمان جوانان هلال احمر
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