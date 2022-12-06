تداوم آماده باش مدیریت بحران در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از تداوم آماده باش ستاد مدیریت بحران در شهرستان‌های استان تهران خبر داد و اظهار داشت: با توجه به صدور هشدار زرد طی روز شنبه ۱۲ آذرماه مبنی بر بارش برف و بروز یخبندان برای تمام ستادهای مدیریت بحران آماده باش صادر شد.

یزدی مهر با اشاره به بارش برف از روز یکشنبه ۱۳ آذرماه تمامی دستگاه‌های خدمات رسان، راهداری، پلیس راه، پلیس راهور، هلال احمر و شهرداری‌ها در آماده باش کامل و در حال خدمت رسانی هستند گفت: طی اطلاعیه‌ها و هشدارهای مختلف توسط ستادهای مدیریت بحران در مناطق تحت تأثیر بارش برف توصیه‌های لازم به مردم ارائه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران عنوان داشت: بنا بر ضرورت ایجاد و ارتقا آمادگی فرمانداری‌ها و شهرداری‌های استان تاکید می‌شود آماده باش کامل جهت رویارویی با هرگونه حوادث فصلی و تمهیدات پیشگیرانه تداوم داشته باشد.

وی در ادامه به آماده به کار بودن ماشین آلات و تجهیزات ویژه بارش‌ها تاکید کرد و بیان داشت: بازبینی انبارهای دپوی شن و نمک نیز اهمیت ویژه برای کاهش اثرات و خسارات متأثر از بارش‌های ناگهانی و طغیان رودخانه برخوردار است که باید همواره در دستور کار قرار داشته باشد.

یزدی مهر همچنین به عدم اسکان و تردد در حاشیه بستر رودخانه‌ها و پرهیز از صعود به ارتفاعات اشاره کرد و گفت: از همه مردم می‌خواهیم توصیه‌ها و هشدارهای مدیریت بحران را جدی بگیرند تا خدایی ناکرده دچار حوادث ناگوار نشوند.