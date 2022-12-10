شلیک گاز اشک آور و درگیری پلیس فرانسه با هواداران تیم ملی مراکش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جشن پیروزی تیم ملی فوتبال مراکش در رقابت‌های جام جهانی قطر از سوی هواداران این تیم در پاریس، پایتخت فرانسه به خشونت کشیده شد. در همین ارتباط گزارش شده است که پلیس فرانسه در حالی که هواداران مراکشی در حال جشن گرفتن پیروزی این تیم بودند، از گاز اشک آور استفاده کرده و مراسم جشن در خیابان شانزلیزه پاریس شاهد درگیری شدید و زد و خورد میان پلیس و هواداران تیم ملی مراکش بوده است.

براساس این گزارش، هزاران هوادار تیم ملی مراکش بلافاصله پس از پایان بازی بین مراکش و پرتغال در خیابان‌های پاریس تجمع کردند و در میان استقرار گسترده نیروهای پلیس، پرچم مراکش را به اهتزاز در آوردند و بوق زدند.

تصاویر نشان می‌دهد که هواداران تیم مراکش در پاریس در حال درگیری با پلیس هستند و برخی از آتش‌سوزی‌ها را می‌توان در خیابان فریدلند در نزدیکی شانزلیزه در هنگام این درگیری‌ها مشاهده کرد.

سومین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی بیست و دومین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه روز شنبه بین تیم‌های مراکش و پرتغال در ورزشگاه الثمامه قطر برگزار شد که طی آن تیم ملی قرمزپوشان آفریقایی شگفتی را کامل کردند و با پیروزی یک بر صفر برابر حریف به نیمه نهایی صعود کردند.

مراکش که با عبور از اسپانیا شگفتی ساز بزرگ این دوره از مسابقات نام گرفته است، بازیکنانش پس از پیروزی در برابر پرتغال، پرچم‌های فلسطین را به اهتزار درآوردند و جنبش حماس نیز پیروزی تیم ملی فوتبال مراکش مقابل پرتغال و راه یابی این تیم به جمع ۴ تیم پایانی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را تبریک گفت. حازم قاسم سخنگوی حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد که این دستاورد ورزشی بزرگ و راه یابی تیم ملی فوتبال مراکش به جمع ۴ تیم پایانی را تبریک می‌گوئیم. قاسم تصریح کرد که این دستاوردی تاریخی برای ورزش کشورهای عربی است و ما برای تیم ملی فوتبال مراکش در بازی‌های بعدی هم آرزوی موفقیت می‌کنیم.

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