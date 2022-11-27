شورش و ناآرامی در بروکسل پس از باخت تیم ملی فوتبال بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع خبری از شورش و ناآرامی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک پس از باخت ۲ بر صفر تیم ملی فوتبال این کشور در مقابل مراکش در چارچوب مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در قطر خبر دادند.

بر اساس این گزارش، پس از باخت تیم ملی فوتبال بلژیک مقابل مراکش در رقابت‌های جام جهانی که روز یکشنبه برگزار گردید، معترضان و هوادارن خشمگین بلژیکی با حضور در خیابان‌ها با پلیس درگیر شدند.

ده‌ها نفر از هواداران خشمگین تیم ملی فوتبال بلژیک شیشه مغازه‌ها را شکسته و چند خودرو را به آتش کشیدند.پلیس بلژیک برای سرکوب هواداران خشمگین از ماشین‌های آب پاش و گاز اشک آور استفاده کرد.

از سوی دیگر، منابع خبری از درگیری پلیس بلژیک با اتباع مراکشی مقیم این کشور در بروکسل خبر دادند.

گفتنی است که تیم ملی فوتبال بلژیک در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روز یکشنبه برابر مراکش شکست خورد تا صعودش به مرحله بعد پیچیده شود.