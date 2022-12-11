جرقه های بحران/تبادل آتش میان صرب ها و پلیس کوزوو از سرگرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صرب‌های کوزوو و پلیس این کشور روز شنبه پس از شعله‌ور شدن تنش‌ها در بخش‌های ناآرام شمالی به سوی هم تیراندازی کردند.

چند ساعت پیش از این در همان روز صرب‌های شمال کوزوو در اعتراض به دستگیری یکی از اعضای پلیس کوزوو که ماه گذشته به همراه سایر صرب‌ها از سمت خود کناره‌گیری کرد، راه‌های اصلی این منطقه را مسدود کردند.

با تشدید بحران در بخش صرب نشین شمال کوزوو، «ویوسا عثمانی»، رئیس‌جمهور کوزوو روز شنبه اعلام کرد که انتخابات محلی شهرداری‌ها در آن منطقه تا ۲۳ آوریل به تعویق خواهد افتاد.

پیشتر انتخابات برای ۱۸ دسامبر یعنی تا کمتر از یک هفته دیگر برنامه‌ریزی شده بود، اما صرب‌ها شرکت در این انتخابات را تحریم کردند.

پلیس از کنترل اوضاع خبر داده و هیچ گزارشی در مورد آسیب دیدگی در این درگیری‌ها میان پلیس کوزوو و صرب‌ها منتشر نشده است. پلیس کوزوو در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یگان‌های پلیس برای دفاع از خود مجبور شدند با سلاح گرم به مجرمانی پاسخ دهند که به عقب رانده شدند و سپس به مناطق نامعلومی فرار کردند.»

شهرداران صرب در شمال کوزوو به همراه قضات محلی و حدود ۶۰۰ افسر پلیس صرب تبار ماه گذشته در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر تعویض پلاک خودروهای صادر شده توسط بلگراد (پایتخت صربستان) با پلاک‌های صادر شده توسط پریشتینا (پایتخت کوزوو) استعفا کرده بودند.

«بلریم ولا»، رئیس دفتر ریاست جمهوری کوزوو در توئیتر گفت: «صربستان به ساختارهای غیرقانونی خود دستور داده است تا در شمال کوزوو سنگر ایجاد کنند. بلگراد مسئولیت کامل هرگونه تشدید تنش را بر عهده دارد.»

پیش از این نیز پلیس کوزوو یک صرب دیگر را به ظن مشارکت در حمله مسلحانه به گشت پلیس دستگیر کرده بود. از سوی دیگر «الکساندر ووچیچ»، رئیس جمهور صربستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که از مأموریت صلحبانان ناتو می‌خواهد که به صربستان اجازه دهد سربازان و پلیس را در کوزوو مستقر کند، اگرچه او اذعان کرد که احتمالاً هیچ شانسی برای اعطای این مجوز به صربستان وجود ندارد.

کوزوو در سال ۲۰۰۸ با حمایت غرب و پس از جنگ ۱۹۹۸-۱۹۹۹ که در آن ناتو برای حفاظت از کوزوو با اکثریت آلبانیایی ها مداخله کرد، استقلال خود را از صربستان اعلام کرد، اما صربستان این استقلال را نمی‌پذیرد و همچنان کوزوو را یکی از استان‌های خود می‌داند.