کوزوو دو دیپلمات روس را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، « ویوسا عثمانی» رئیس جمهور جمهوری خودخوانده کوزوو امروز جمعه اعلام کرد که دستور اخراج دو دیپلمات روسی را به اتهام «به خطر انداختن امنیت ملی و نظم قانون اساسی» صادر کرده است.

وی در همین رابطه در بیانیه‌ای گفت که از وزارت خارجه کشورش خواسته است که دو مقام از دفتر ارتباط فدراسیون روسیه در کوزوو را «عنصر نامطلوب» اعلام کند.

خبرگزاری اسپوتنیک در همین رابطه در خبری اعلام کرد که عثمانی در پیامی که در این باره منتشر کرده، آورده است: ساختارهای کوزوو در مبارزه با نفوذ مخرب فدراسیون روسیه و اقمار آن در منطقه که برای نابودی دستاوردهای ما و ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا تلاش می کنند، مصمم هستند. بنابراین، ما به همکاری نزدیک با متحدان آمریکایی و اروپایی خود ادامه خواهیم داد تا کوزوو و منطقه ما قربانی جاه طلبی های بی ثبات کننده روسیه نشوند.

پیشتر وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که نسبت به تنش در شمال کوزوو نگران است و خواستار اعمال فشار بر دولت «پریشتینا» برای خروج نیروهای امنیتی از منطقه و جلوگیری از تبدیل وضعیت به درگیری آشکار، شده بود.

اخیرا تنش‌ها در مرز میان کوزوو و صربستان تشدید شده بود و علت آن این بود که که گروهی از صرب‌ها با به آتش کشیدن یک دفتر دولتی، به ممنوعیت ورود خودروهای دارای پلاک صربستان به کوزوو اعتراض کردند.