افزایش تنش میان صربستان و کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، رئیس جمهور کوزوو روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز از قصد صربستان برای تصرف بخش شمالی کوزوو سخن گفت.

واحدهای ویژه پلیس کوزوو روز شنبه از عبور یک قطار منقش به رنگهای پرچم ملی صربستان و عبارت «کوزوو بخشی از صربستان است»، از مرزهای خود جلوگیری کردند.

گفتنی است که صربستان استقلال کوزوو را به رسمیت نمی شناسد و از این رو، برای عبور قطار مذکور درصدد کسب اجازه از «پریشتینا» برنیامد.

روز یکشنبه «تومیسلاو نیکولیچ» رئیس جمهوری صربستان گفت که این اقدام کوزوو نشاندهنده تمایل آن به جنگ با بلگراد است.

«هاشم تاجی» رئیس جمهور کوزوو نیز اعلام کرد که عبور قطار مزبور با هدف «تحریک و خشمگین ساختن» مردم کوزوو جهت خلق دستاویزی برای مداخله نظامی صربستان و الحاق مناطق شمالی کوزوو به این کشور انجام شده است؛ منطقه ای که محل سکونت حدود پنجاه هزار صرب است که از پذیرش استقلال کوزوو امتناع کرده و خواهان برقراری دوباره حاکمیت بلگراد بر این منطقه هستند.

شایان ذکر است که به دنبال حملات هوایی ناتو، بلگراد وادار شد که نیروهای نظامی خود را در سال ۱۹۹۹ از کوزوو خارج سازد. هم اکنون حدود پنج هزار نیروی نظامی ناتو به منظور حراست از این صلح شکننده در کوزوو حضور دارند.

گفتنی است که علاوه بر صربستان، روسیه و چند کشور دیگر از به رسمیت شناختن استقلال کوزوو خودداری کرده اند.