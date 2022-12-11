۸ نفر کشته و زخمی در پی تیراندازی در پایتخت ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونی‌ایندیا، رسانه‌های ایتالیا اعلام کردند در پی وقوع تیراندازی در شهر روم، ۴ نفر کشته و ۴ تن دیگر نیز زخمی شدند.

گفته می‌شود این حادثه نتیجه درگیری لفظی در نزدیکی یک کافه در شمال‌شرقی شهر روم بوده است.

به گفته پلیس، فردی مسلح جلسه اعضای یک آپارتمان که کافه برگزار شده بود، به رگبار بسته و در پی آن 3 زن و یک مرد کشته شده و 4 نفر دیگر نیز به علت جراحت شدید به بیمارستان اعزام شده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها، فرد مهاجم بازداشت شده و نیروهای پلیس خیابان‌های اطراف محل حادثه را بسته‌اند.