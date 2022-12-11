به گزارش خبرنگار مهر، جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور یکصد و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بسیاری از کشورهای دنیا با آلودگی هوا مواجه هستند گفت: سالانه ۶ میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می‌شوند و آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است.

وی ادامه داد: تأثیر آلودگی منجر به مرگ زودرس می‌شود و آلاینده‌های هوا منجر به تهدید سلامت شهروندان می‌شود و آلاینده pm۲.۵ از جمله مضرترین ویروس‌ها است و منبع انتشار این آلاینده احتراق سوخت خودروها است.

تشکری هاشمی ادامه داد: pm۲.۵ ناشی از عملکرد انسان و نقش او در صنعت است و آلاینده کربن سیاه خطرناک‌ترین عامل pm۲.۵ و بسیاری از سرطان‌ها است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به رتبه ایران در میزان آلودگی هوا گفت: ایران از بین ۱۱۷ کشور رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است و در بین پایتخت‌های دنیا ایران رتبه ۲۱ را دارد و این نشان از این دارد که باید به صورت جدی به این موضوع بپردازیم.

وی اظهار کرد: بیش از ۲۶ هزار نفر در ایران و ۶ هزار و ۴۰۰ نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می‌شوند و هزینه سالیانه مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا نیز سالانه ۳۰ میلیارد دلار است.

تشکری هاشمی تصریح کرد: آلاینده‌های هوا دچار اضطراب و استرس و پرخاشگری می‌شود و تعداد روزهای ناسالم تهران نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

عضو شورای شهر تهران گفت: در رابطه با آلودگی هوا قوانین بسیاری تدوین شده است و احکام بر زمین مانده بسیاری از برنامه دوم تا ششم توسعه مانده است.

وی تصریح کرد: خودروهای بی استاندارد هنوز در حال تردد در سطح شهر هستند و خودروهای فرسوده بیش از ۳۰ برابر خودروی یورو ۲ در حال تولید آلودگی هستند اما فقط به دنبال تغییر استانداردها هستیم.

تشکری هاشمی با بیان اینکه بی ۳ و نیم تا ۸ برابر آلودگی اگزوز ناشی از فرسایش لاستیک خودرو بر آسفالت‌ها هستند گفت: ایجاد محدودیت تردد برای ناوگان، توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه زیرساخت برای عابران پیاده، ارائه تسهیلات برای توسعه ناوگان برقی از جمله اقدامات مهم برای کنترل آلودگی هوا است.

عضو شورای شهر تهران گفت: نصب فیلتر جاذب بر روی اتوبوس‌ها، جایگزین موتورسیکلت‌های برقی، توجه به وضعیت کاتالیست خودروها و توزیع سوخت با کیفیت، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، اسقاط وسایل فرسوده، ارتقای معاینه فنی و تکمیل خطر مترو از جمله راهکارهای زودبازده کاهش آلودگی هوا است.

وی تصریح کرد: در این روزها فقط خودروها باعث آلودگی هوا نمی‌شوند بلکه مازوت سوزی نیز مشکلی اساسی است و باید از این مازوت سوزی جلوگیری کرد.