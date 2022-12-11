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کد مطلب 5651981
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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۱

رئیس مجلس شورای اسلامی:

امکان ندارد بدون «شفافیت» به کارآمدی برسیم

امکان ندارد بدون «شفافیت» به کارآمدی برسیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امکان ندارد بدون شفافیت به کارآمدی برسیم. در حکمرانی نو بحث شفافیت یک اصل ملی است.

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