دریافت 12 MB کد مطلب 5651981 https://mehrnews.com/xZ42z ۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۱ کد مطلب 5651981 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۱ رئیس مجلس شورای اسلامی: امکان ندارد بدون «شفافیت» به کارآمدی برسیم رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امکان ندارد بدون شفافیت به کارآمدی برسیم. در حکمرانی نو بحث شفافیت یک اصل ملی است. کپی شد مطالب مرتبط «شفافیت» را باید یک وظیفه شرعی، امر اعتقادی و حقوق عامه بدانیم نظام سلطه و ظلم دربرابر حق راهی جز ترور ندارد شب و روز ما باید کار جهادی باشد از بغض برای وضعیت اشتغال تا انتقاد از شرایط اقتصادی ماندگاری در کارهایی است که با انگیزه الهی انجام میشوند عرصه سازندگی عرصه نبرد با دشمن است نام قرارگاه خاتمالانبیاء با انجام کارهای بزرگ قرین است در حکمرانی نو مقید به زمان هستیم برچسبها محمد باقر قالیباف سازمان بازرسی کل کشور طرح شفافیت قوای سهگانه
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