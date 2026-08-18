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کد مطلب 6920638
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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

شعرخوانی مهدی رسولی در مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب

شعرخوانی مهدی رسولی در مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب

مهدی رسولی مداح اهل بیت در مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب گفت: ما ظالم ستیزیم باید که خون قاتل او را بریزیم.

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