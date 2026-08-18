دریافت 72 MB کد مطلب 6920638 https://mehrnews.com/x3cQqx ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹ کد مطلب 6920638 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹ شعرخوانی مهدی رسولی در مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب مهدی رسولی مداح اهل بیت در مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب گفت: ما ظالم ستیزیم باید که خون قاتل او را بریزیم. کپی شد مطالب مرتبط روایتی از صبر و ایثار همسر رهبر شهید انقلاب حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب در مراسم چهلم تشییع آقای شهید ایران انتقام یعنی رسیدن به بازدارندگی کامل؛ پرونده جنایتکاران همچنان باز است اهتزاز پرچمهای خونخواهی امام مجاهد شهید در مصلای تهران «بدرقه تا بهشت» روایتی مستند از تشییع رهبر شهید در عراق برنامههای گرامیداشت چهلم رهبر شهید در قم اعلام شد برچسبها مهدی رسولی چهلم رهبر شهید رهبر شهید
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