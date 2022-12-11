خدمت به مردم شاخصه بسیار برجسته سردار قاسمی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دریادار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه صبح امروز در مراسم تشییع پیکر مرحوم سردار رستم قاسمی فرمانده اسبق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که در شهرک شهید محلاتی برگزار شد، اظهارداشت: سردار قاسمی غیرت خاصی داشت و ما این غیرت را بیش از ۴۰ سال حتی در لحظات مرگ هم دیدیم زیرا در حالی‌که برای کار و دیدن برخی متخصصان جهانی کشور چین، به این کشور سفر کرده بود و قبل از اینکه به بیمارستان و آی سی یو برود، جلسات کاری را برگزار کرد و این در شرایطی بود که تمام بدن اش را بیماری گرفته بود ولی به دلیل غیرت پاسداری، او هیچ گاه اجازه نداد حتی یک جلسه هم تعطیل شود.

وی افزود: در طول این سال‌ها در نیروی دریای سپاه و در کل سپاه و دولت این یک شاخصه بسیار برجسته او بود؛ این روایت را به تمام معنا درک کرده بود که اگر تمام عبادت ۱۰ عدد باشد ۹ عدد آن خدمتگزاری به مردم است و در این روال بی‌نهایت بود و کاری نبود که به سردار قاسمی سپرده شود و به سرانجام نرساند.

وی افزود: خیلی از پروژه‌ها و کارهای زیرساختی که مردم روزانه با آن سر و کار دارند، در زمان مسئولیت وی در سپاه انجام شد؛ این یک رویه و روش الگوست که باید از تمام توان خود و دیگران بهره جست؛ در واقع سردار قاسمی نه تنها هیچ وقت از کسی توقعی نداشت بلکه توفیقی هم که خدا برای کار کردن به او داده را به عنوان بدهکاری تلقی می‌کرد زیرا وقتی خدا به انسان توفیق خدمت می‌دهد، انسان به خداوند بدهکار می‌شود و در ازای آن سعی می‌کند بیشتر کار کند.

وی افزود: سردار قاسمی یک لحظه از سپاه جدا نشد و اجازه نداد کسی درخواست کند که پرونده‌اش را به دولت بفرستند چون وزیر شده، یک ریال از جایی غیر از سپاه حقوق نگرفت و این‌طور زندگی کرد.

سردار پاسدار دریادار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه در این مراسم اظهار داشت: پاسدار رستم قاسمی در ۱۶ سالگی در جزیره خارک پاسدار انقلاب اسلامی شد و از همان روز خدمت او با غیرت خاص را بعد از سال‌های طولانی در لحظات مرگ هم شاهد بودیم.

وی ادامه داد: مرحوم قاسمی جلساتی را قبل از بستری شدن در آی‌سی‌یو بیمارستان گذاشت؛ این غیرت کاری را زمانی داشت که بیماری بدن او را فرا گرفته بود.

وی تاکید کرد: مرحوم قاسمی کم‌توقع بود و توفیقی که خداوند برای کار کردن به او اعطا کرد را به عنوان بدهی تلقی می‌کرد؛ پرونده او هیچگاه از سپاه خارج نشد و یک ریال از جای دیگر حقوق نگرفت؛ او ثابت کرد پاسدار انقلاب اسلامی یعنی کار برای پاسداری از انقلاب و جمع کردن خیرات اخروی است.

وی همچنین با اشاره به مکاتبه پزشک سردار قاسمی با رئیس جمهور، عنوان کرد: پزشک معالج سردار قاسمی طی نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست کرده بود تا با توجه به پیشرفت بیماری، وی نباید کار کند و نیاز به استراحت دارد ولی با این حال برای پیگیری آخرین کار محوله، جلسه مربوطه را در چین برگزار کرد و بعد از آن به بیمارستان رفت لذا به دلیل داشتن چنین روحیه‌ای است که پاسداران برای پاسداری از انقلاب اسلامی تا آخرین لحظه تلاش می‌کنند.