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کد مطلب 5653718
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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۷:۰۳

روایت یک جانباز مدافع امنیت از جنایت اغتشاشگران

روایت یک جانباز مدافع امنیت از جنایت اغتشاشگران

حجت‌الاسلام والمسلمین کارخانه جانباز مدافع امنیت گفت: در بعضی اغتشاشات خیابانی، صحنه جنایات داعش جلوی چشمم ظاهر شد.

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    نظرات

    • مریم IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
      5 23
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      ما تو منطقه پنجیم خوشبختانه دو الی سه شب هست دیگه چند نفر که به تعداد انگشتای دست بود شعار نمیدن گورخیدن از سرو صداشون عاصی شده بودیم
    • خوزستان مسجدسلیمان IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
      6 11
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      پناه بر خدا ان شاء الله هر چی زودتر آرامش به تمام شهرهای کشور عزیزمون ایران برگرده که الحمدلله اکثریت استان ها در آرامش کامل هستش خوشبختانه ما داخل استان خوزستان اصلا آشوبی ندیدیم زنده باد جمهوری اسلامی ایران زنده و جاویدان باد رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • گمنام IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
      2 14
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      تاریخ می‌باید یک مختار ثقفی دیگری بدنیا بیاورد که انتقام مظلوم از ظالم را بگیرد.

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