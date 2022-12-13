خطر آلودگی هوای تهران برای پیروز/خبرهای جدید از ۲ توله یوز

غلامرضا ابدالی سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت دو توله یوز تازه متولد شده در منطقه توران اظهار داشت: در حال حاضر هیچ خطری سلامت توله‌ها را تهدید نمی‌کند و در وضعیت مناسبی قرار دارند.

وی افزود: درباره انتقال این دو توله یوز به تهران هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و موضوعات مختلفی هم در این زمینه حائز اهمیت است.

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به آلودگی هوا در تهران انتقال توبه‌ها به صلاح است؟ و آیا سلامت پیروز هم ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد گفت: قطعاً آلودگی هوا می‌تواند سلامت این توله‌ها را تحت تأثیر قرار دهد ولی هنوز در کمیته فنی ابعاد و زوایای مختلف برای جابجایی آنها از توران به تهران بررسی نشده است و در جلسه مربوطه مباحث مختلف ارزیابی خواهد شد. برای پیروز و احتمال انتقال آن به توران نیز چنین مباحثی مد نظر است.

وی گفت: به هر حال هوای توران سالم‌تر از تهران است و ان شاالله هرچه خیر و صلاح است برای توله‌ها رقم بخورد.

ابدالی درباره تغذیه دو توله یوزپلنگ گفت: از روز گذشته تغذیه با گوشت در کنار آن شیر برای توله‌ها آغاز شده تا به تدریج به خوردن گوشت عادت کنند که بیشتر گوشت گوساله به آنها داده می‌شود.

گفتنی است؛ دو یوزپلنگ تازه متولد شده هفته پیش توسط یک چوپان شناسایی و تحویل محیط بانی منطقه توران در سمنان شدند. پس از بررسی‌ها صورت گرفته جنسیت دو توله یوز که آذر و توران نام گرفتند، ماده و سن آنها حدود ۳ تا ۴ هفته اعلام شد.