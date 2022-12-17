شهادت دو غیرنظامی یمنی در استان صعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دو غیرنظامی یمنی بر اثر انفجار گلوله راکت به جا مانده از متجاوزان ائتلاف سعودی در منطقه «عکوان» ناحیه «الصفراء» واقع در استان صعده در شمال یمن به شهادت رسیدند.

شهادت این دو غیرنظامی یمنی در حالی است که منابع محلی دیروز جمعه از حمله راکتی ائتلاف متجاوز عربستان به منطقه مرزی الظاهر در استان صعده یمن واقع در شمال این کشور خبر دادند.

در خبری دیگر، شرکت نفت یمن اعلام کرد که ائتلاف متجاوز سعودی دو کشتی حامل بنزین برای یمن را توقیف کرد و مانع ورود آنها به بندر الحدیده شد.

عصام المتوکل سخنگوی رسمی شرکت نفت یمن تاکید کرد: ائتلاف متجاوز آمریکایی-سعودی همچنان به دزدی دریایی علیه کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی برای یمن ادامه می‌دهد. این ائتلاف روز پنج شنبه دو کشتی حامل بنزین با نام‌های «فیفیانا-انهونا» را پس از بازرسی اجباری در جیبوتی توقیف کرد.

با توقیف این دو کشتی، شمار کشتی‌هایی که در توقیف ائتلاف سعودی هستند به چهار کشتی افزایش یافت.