برگزاری نمایشگاه مد و لباس اسلامی و ایرانی با حضور ۱۰۰ فعال برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی صدر از برگزاری نمایشگاه مد و لباس اسلامی و ایرانی توسط سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران خبر داد و در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد فضای فروش، جهت حمایت از مشاغل و کسب و کارهای خانگی خرد و محلی گفت: سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران به عنوان یکی از متولیان امر ترویج و توسعه کارآفرینی شهری در راستای اجرایی کردن شعار سال و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت مسائل اقتصادی کشور در تولید ملی که وظیفه و مسئله اصلی مسئولین کشور باید باشد، اقدام به برگزاری رویداد نوآورانه در حوزه پوشاک ایرانی و اسلامی تحت عنوان مد و لباس اسلامی_ایرانی در محل تالار ولیعصر (عج) کرد.

رئیس کمیته کارآفرینی و توانمندسازی کلانشهرهای کشور خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰ فعال در زمینه کسب و کار و برترین‌های حوزه پوشاک از بین ۱۳۰ متقاضی برگزیده و به ارائه دستاوردهای خود در این نمایشگاه پرداختند. از جمله موضوعات مهم در حوزه مد و پوشاک اسلامی به روز نبودن و نداشتن الگوهای مناسب در این حوزه است که این نمایشگاه به منظور آشنایی بیشتر شهروندان با این الگوها تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: از دیگر اهداف این نمایشگاه ایجاد بستری مناسب برای بروز و حمایت از افراد صاحب ایده است که در این زمینه دارای خلاقیت و نوآوری هستند.

احمدی صدر همچنین به برگزاری سلسله همایش‌های مهارت‌های عبور از روزهای سخت کسب و کار اشاره و اذعان کرد: سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با عنایت به تحلیل شرایط کسب و کارها و احصاء نیازهای آن‌ها، اقدام به برگزاری سلسله همایش‌هایی با عنوان مهارت‌های عبور از روزهای سخت کسب و کاری کرده که این همایش‌ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران تاکید کرد: این همایش‌ها بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های کلان شهرداری تهران به خصوص سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با هدف توسعه و بحران زدایی از کسب و کارها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از بحران و همچنین شبکه سازی و استفاده از تجارب ارزشمند کارآفرینان برتر کشوری برگزار می‌شود.